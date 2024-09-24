ياسمين عبدالعزيز تدعم لبنان بوجه العدوان الإسرائيلي.. إليكم ما نشرته (صور)

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نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة عبّرت فيها عن حزنها الشديد بسبب الأحداث المؤلمة في لبنان، بعد استهداف مناطق أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا.وجاءت الصورة التي نشرتها ياسمين على شكل شجرة الأرز الشهيرة في لبنان، وقد اندلعت فيها الحرائق، وكتبت معلقةً عليها: "برداً وسلاماً على لبنان".