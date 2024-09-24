فنانة عربية تنتفض ضد الإهانات.. إجراءات قانونية ضد المسيئين عبر السوشيال ميديا!

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ونشرت مها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها مع زوجها مجدي كامل ومحاميهما الخاص، وعلّقت على الصورة بقولها: "اتخذنا كل الإجراءات القانونية ضد كل من اعتدى بالسبّ والقذف على شخصي وشخص زوجي مجدي كامل".يُذكر أن مها أحمد تعرّضت أخيراً لهجوم قاسٍ بسبب تصريحاتها الأخيرة عن لجوء الفنانين إلى منصة "تيك توك" لكسب العيش بعد عدم عرض أعمال فنية عليها.وردّت على الهجوم في بث مباشر على "تيك توك"، انفعلت فيه على متابعيها بسبب حديثها عن التربّح من التطبيق، قائلةً إن هناك مَن يتربص بها شراً، وكل من سجل "اللايف" الأخير الذي كانت تنفعل فيه على جمهورها، أظهر شتائمها هي فقط وتغاضى عن التعليقات المسيئة إليها من البعض، موضحةً: "اللي صوّروا اللايف جابوا ردودي على الناس اللي بتشتمني أقذر الشتايم ورد فعلي بس، وطبيعي الناس تقول إني طالعة أشتم، وكل اللي أقدر أقوله حسبي الله ونِعم الوكيل، واللي يدقق هيلاقي الفيديوهات مقصوصة، واللي بيحب مها مش هيركز".وأضافت: "أنا مسامحة كل اللي بيشتمني، ومسامحة كل اللي بيقل أدبه، وكل اللي لسانه زفر وكل اللي بيتطاول وبيتدخل في اللي ملهوش فيه، وفاضل مجدي جوزي يسامح، لكن هو مش في دماغه ومجدي في دنيا تانية خالص ومعندوش نت ولا فيس بوك ولا تيك توك ولا شايف جمهور ولا إعلاميين، مجدي باشا وشاري دماغه وله وجهة نظر تحترم".