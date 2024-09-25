إليسا خارج الموريكس دور وتتصدر موسم غناء 2024... ما السبب؟

تصدّرت إليسا الموسم الصيفي لعام 2024 بألبومها الغنائي الأخير "انا سكتين "؛ فرغم الأزمات التي واجهها الألبوم إلا أنها مازالت تحصد نجاح أغنياته، ولكن ماذا عن جائزة الموريكس دور؟



ملايين المشاهدات

نجحت إليسا في تصدر المركز الأول عبر منصة اليوتيوب فهي النجمة اللبنانية الأكثر مشاهدة عبر المنصة خلال موسم صيف 2024 بنسبة 176 مليون مشاهدة لأعمالها الغنائية خلال الموسم، كما أنها أول فنانة عربيّة لديها 20 أغنية تتخطى أكثر من 10 مليون إستماع عبر منصة أنغامي مما يجعل إسم إليسا الأكثر بحثاً عبر اليوتيوب خلال الموسم.

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غياب إليسا نجحت إليسا في تصدر المركز الأول عبر منصة اليوتيوب فهي النجمة اللبنانية الأكثر مشاهدة عبر المنصة خلال موسم صيف 2024 بنسبة 176 مليون مشاهدة لأعمالها الغنائية خلال الموسم، كما أنها أول فنانة عربيّة لديها 20 أغنية تتخطى أكثر من 10 مليون إستماع عبر منصة أنغامي مما يجعل إسم إليسا الأكثر بحثاً عبر اليوتيوب خلال الموسم.

ورغم أن حفل الموريكس دور تأجّل بسبب الظروف التي تمرّ بها لبنان إذ كان من المقرر أن ينطلق يوم الأحد 22 سبتمبر، إلا أن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الحفل باتت واضحة وقد غاب إسم ملكة الإحساس إليسا عن القائمة التي ضمت كل من أحلام، أصالة نصري، لطيفة، أسما لمنور،وأروى، أنغام، شيرين عبد الوهاب، شذى حسون، آمال ماهر، بلقيس فتحي ورحمة رياض.

وقد أعلنت مؤسسة موريكس دور تأجيل الحفل لموعد جديد يحدد لاحقا تبعاً للظروف.

وذكرت أن الحفل كان سيخصص للبنان تحت شعار "إشفِ جراح العالم بالفن والموسيقى " كلفتة تضامنية من عدد كبير من نجوم لبنان والعرب والعالم. (نواعم)