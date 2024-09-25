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المرأة

"أنا قلبي حزين".. شيرين تتضامن مع لبنان!

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:39
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نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة للعلم اللبناني عبّرت من خلالها عن حزنها الكبير واستيائها الشديد لما يعانيه الشعب اللبناني خلال الساعات الأخيرة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.
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وعلّقت شيرين على صورة العلم اللبناني قائلةً: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علّمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في أحد المستشفيات، ما جعل عدداً كبيراً من الجمهور يعتقد أنها خضعت لعملية جراحية، الأمر الذي دعاها لنفي ذلك والتأكيد أنها لم تخضع لعملية جراحية كما أُشيع، قائلةً: "أنا الحمد لله بخير وزي الفل، كنت بزور صديق لي في المستشفى عمل عملية، لكن كل ما يُقال حول خضوعي لعملية جراحية غير صحيح". (لها)
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