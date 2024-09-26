26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نيللي كريم ومنى زكي للمرة الأولى معاً
Lebanon 24
26-09-2024
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل صنّاع فيلم "الست" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي وتجسّد فيه شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم، مع النجمة نيللي كريم لإقناعها بالمشاركة في الفيلم، كضيف شرف، ليكون هذا العمل الأول الذي تلتقي فيه النجمتان على مدار مشوارهما الفني.
Advertisement
وكانت نيللي كريم ومنى زكي قد عملتا معاً في مسلسل "نمرة اتنين"، الذي عُرض عام 2020، لكنهما لم تلتقيا في أي مشهد حيث كان المسلسل عبارة عن حكايات منفصلة، وكانت كل نجمة منهما تجسّد بطولة حكاية مختلفة.
فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
يُذكر أن نيللي كريم تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعمل جديد من تأليف أمين جمال وإخراج عبد العزيز النجار، وتواصل الشركة المنتجة للفيلم ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم للبدء بالتصوير.
(لها)
فنون ومشاهير
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
00:18 | 2024-09-26
26/09/2024 12:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
11:41 | 2024-09-26
26/09/2024 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
08:00 | 2024-09-26
26/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
08:26 | 2024-09-26
26/09/2024 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2024-09-26
آيتن عامر تواجه الانتقادات وتدافع عن ظهورها على الـ "تيك توك"
06:08 | 2024-09-26
بشهرها الثاني... نجمة تركية شهيرة تعلن حملها بعد أسبوعين من زواجها
00:00 | 2024-09-26
باميلا الكيك من تركيا إلى بيروت.. والسبب؟
23:00 | 2024-09-25
سمية الخشاب: أبحث عن القصة المناسبة لموسم رمضان 2025!
16:39 | 2024-09-25
"أنا قلبي حزين".. شيرين تتضامن مع لبنان!
12:13 | 2024-09-25
العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
27/09/2024 01:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
27/09/2024 01:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
27/09/2024 01:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24