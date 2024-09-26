نيللي كريم ومنى زكي للمرة الأولى معاً

Advertisement

تواصل صنّاع فيلم "الست" الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي وتجسّد فيه شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم، مع النجمة نيللي كريم لإقناعها بالمشاركة في الفيلم، كضيف شرف، ليكون هذا العمل الأول الذي تلتقي فيه النجمتان على مدار مشوارهما الفني.وكانت نيللي كريم ومنى زكي قد عملتا معاً في مسلسل "نمرة اتنين"، الذي عُرض عام 2020، لكنهما لم تلتقيا في أي مشهد حيث كان المسلسل عبارة عن حكايات منفصلة، وكانت كل نجمة منهما تجسّد بطولة حكاية مختلفة.فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ"كوكب الشرق" أم كلثوم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.يُذكر أن نيللي كريم تشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعمل جديد من تأليف أمين جمال وإخراج عبد العزيز النجار، وتواصل الشركة المنتجة للفيلم ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم للبدء بالتصوير.(لها)