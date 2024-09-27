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المرأة

"أكتر بلد علّمني يعني إيه الفرحة"... شيرين عبد الوهاب وشمس تغنيّان من أجل لبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:13
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عبّرت النجمتان شيرين عبد الوهاب وشمس الكويتية عن دعمهما وتضامنهما مع الشعب اللبناني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أودى بحياة 1540 شخصاً، 60 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصاب 5410 آخرين بجروح.9

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً من أغنيتها "لبنان في القلب" مصحوباً بلقطات لعلم بلاد الأرز مع كلمات الأغنية: "اصحى يا جنوب الشمس غروب، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان. رح أغني فصيح لشهيد وجريح، مش هأبكي يا ناس ولا هابني ضريح، ولا هاستسلم أنا والأحزان، مش هابكي يا ناس ولا ابني ضريح، لا هاستسلم أنا والأحزان".
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وكانت شيرين قد تضامنت مع الشعب اللبناني منذ بداية العدوان بقولها: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علّمتني يعني إيه الفرحة، وعلّمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم".


وفي السياق عينه، أطلقت النجمة شمس الكويتية عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي أنشودة "أيها الموجوع صبراً"، من ألحان جمعة العربي، وهندسة صوت وميكس لمصطفى رؤوف.

وقالت الفنانة الخليجية معلقةً من خلال حسابها الرسمي في موقع "إكس": "من روحي وقلبي إلى روح بلدي لبنان وبلدي فلسطين، عليكم السلام ومنكم". (لها)
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