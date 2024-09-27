29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"أكتر بلد علّمني يعني إيه الفرحة"... شيرين عبد الوهاب وشمس تغنيّان من أجل لبنان
Lebanon 24
27-09-2024
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّرت النجمتان شيرين عبد الوهاب وشمس الكويتية عن دعمهما وتضامنهما مع الشعب اللبناني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أودى بحياة 1540 شخصاً، 60 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصاب 5410 آخرين بجروح.9
ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" مقطعاً مصوّراً من أغنيتها "لبنان في القلب" مصحوباً بلقطات لعلم بلاد الأرز مع كلمات الأغنية: "اصحى يا جنوب الشمس غروب، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان، وشروقها على جبينك مكتوب، لبنان في القلب سبع ألوان. رح أغني فصيح لشهيد وجريح، مش هأبكي يا ناس ولا هابني ضريح، ولا هاستسلم أنا والأحزان، مش هابكي يا ناس ولا ابني ضريح، لا هاستسلم أنا والأحزان".
Advertisement
وكانت شيرين قد تضامنت مع الشعب اللبناني منذ بداية العدوان بقولها: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علّمتني يعني إيه الفرحة، وعلّمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم".
وفي السياق عينه، أطلقت النجمة شمس الكويتية عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي أنشودة "أيها الموجوع صبراً"، من ألحان جمعة العربي، وهندسة صوت وميكس لمصطفى رؤوف.
وقالت الفنانة الخليجية معلقةً من خلال حسابها الرسمي في موقع "إكس": "من روحي وقلبي إلى روح بلدي لبنان وبلدي فلسطين، عليكم السلام ومنكم". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
11:41 | 2024-09-26
26/09/2024 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
08:00 | 2024-09-26
26/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل هذه هي نهاية حزب الله؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
Lebanon 24
هل هذه هي نهاية حزب الله؟.. تقرير لـ"The Spectator" يُجيب
13:01 | 2024-09-26
26/09/2024 01:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري ينفعل بسبب الاحداث في لبنان ويوجه رسالة (صورة)
Lebanon 24
ممثل سوري ينفعل بسبب الاحداث في لبنان ويوجه رسالة (صورة)
14:12 | 2024-09-26
26/09/2024 02:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
00:22 | 2024-09-27
"عمري وروحي"... أحلام تفاجىء زوجها مبارك الهاجري بعيد ميلاده (صور)
13:00 | 2024-09-26
نيللي كريم ومنى زكي للمرة الأولى معاً
08:00 | 2024-09-26
آيتن عامر تواجه الانتقادات وتدافع عن ظهورها على الـ "تيك توك"
06:08 | 2024-09-26
بشهرها الثاني... نجمة تركية شهيرة تعلن حملها بعد أسبوعين من زواجها
00:00 | 2024-09-26
باميلا الكيك من تركيا إلى بيروت.. والسبب؟
23:00 | 2024-09-25
سمية الخشاب: أبحث عن القصة المناسبة لموسم رمضان 2025!
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
27/09/2024 14:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
27/09/2024 14:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
27/09/2024 14:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24