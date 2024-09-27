هل يختلف البروفايلو عن الفيلر والبوتوكس؟

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بينما تستعدّين للموسم الجديد، قد تفكّرين في تعديل لتحسين مظهرك. في عالم العلاجات التجميلية، قد تكون الخيارات كثيرة ومُربكة. ومن بين الخيارات الأكثر شيوعاً، حقن بروفايلو والبوتوكس والحشو الجلدي، وكلٌ منها مصمَّم لتعزيز الجمال ولكن يخدم أغراضاً مختلفة.حقن الوجه بالبروفايلوما الذي يجعل البروفايلو مختلفاً عن الفيلر والبوتوكس؟يختلف البروفايلو اختلافاً جوهرياً عن الفيلر والبوتوكس. ففي حين أن البوتوكس عبارة عن منظّم عصبي يتم حقنه في العضلة لشلّ حركتها مؤقتاً، وبالتالي تقليل التجاعيد على الجلد أعلاه، يتكون الفيلر من حمض الهيالورونيك المتشابك الذي يضيف الحجم حيث يتم حقنه.وعلى النقيض من ذلك، فإن البروفايلو مصنوع من حمض الهيالورونيك النقي بنسبة 100% وغير المتشابك. يركز على تحسين جودة البشرة بدلاً من مجرد ملء التجاعيد أو إضافة الحجم. مع تقدّمنا في العمر، تفقد بشرتنا البروتينات الداعمة التي تحافظ على تماسكها، مما يؤدي إلى ترهّلها وفقدان إشراقها. يعالج بروفايلو هذه المشكلات من خلال إعادة تشكيل الجلد بشكل فعّال، ويتطلب جلستين فقط.فوائد البروفايلويعمل البروفايلو من طريق استهداف دائرة نصف قطرها سنتيمتران حول كل موقع حقن، باستخدام خمس نقاط حقن استراتيجية على كل جانب من الوجه. وهذا يضمن التوزيع الأمثل وامتصاص تركيبة حمض الهيالورونيك بطيئة الإطلاق.بفضل قوامه الشبيه بالهلام، يتم توزيع بروفايلو بسلاسة من دون تكوين كتل، وهو خطر شائع مع الحشوات التقليدية. وهذا يجعله مناسباً للمناطق التي يصعُب علاجها مثل الرقبة والجبهة ومنطقة الصدر واليدين والذراعين والركبتين والبطن.من خلال إنشاء طبقة من الرطوبة تحت سطح الجلد، يمنح بروفايلو بشرتك مظهراً متألقاً ورطباً وممتلئاً، ويقلّل بشكل فعال من الخطوط الدقيقة والشوائب مثل وضع مرشّح ناعم على بشرتك.لماذا يجب أن تختاري بروفايلو؟مع التقدّم في العلاجات التجميلية، أصبح تحقيق المظهر المثالي أكثر قابليةً للتحقيق من أي وقت مضى. إذا كنت تفكرين في إجراء تعديل، فإن فهم الاختلافات بين الخيارات المتاحة يمكن أن يرشدك نحو الخيار الأفضل لبشرتك. يقدّم بروفايلو حلاً فريداً يعطي الأولوية لصحة الجلد مع تقديم نتائج مرئية، مما يجعله خياراً ممتازاً للواتي يتطلعن إلى تجديد مظهرهنّ.(لها)