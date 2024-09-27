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المرأة
السينما تفقد أحد أعظم نجومها.. وفاة ماغي سميث عن 89 عامًا
Lebanon 24
27-09-2024
|
13:01
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توفيت اليوم الممثلة البريطانية الشهيرة ونجمة أفلام "هاري بوتر" ماغي سميث، عن عمر يناهز الـ 89 سنة.
وكتبت "بي بي سي" نقلا عن عائلة الممثلة الراحلة:"توفيت ماغي بسلام في المستشفى في الساعات الأولى من يوم الجمعة 27 أيلول الجاري. لقد أمضت اليوم الأخير من حياتها مع الأصدقاء والعائلة".
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ولدت سميث في 28 كانون الأوّل 1934، وخلال مسيرتها الفنية أصبحت واحدة من أشهر ممثلات بريطانيا، واكتسبت شهرة عالمية من خلال أدوارها في المسرح والسينما والتلفزيون.
واشتهرت في أفلام "هاري بوتر" إذ لعبت دور البروفيسورة منيرفا مكجونجال، كما تألقت في العديد من الأعمال مثل: Othello وThe Prime of Miss Jean Brodi وTravels with My Aunt، وCalifornia Suite، وClash of the Titans، وA Room with a View، وGosford Park، وحصلت على جائزتي أوسكار والعديد من الجوائز الفنية المرموقة مثل جائزة غولدن غلوب. (روسيا اليوم)
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