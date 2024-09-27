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المرأة

ثلاثون عاماً على "Friends".. كيف أثار فستان راشيل غرين جدلاً جديداً؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 23:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لقطة من أحد مشاهد مسلسل Friends، أظهرت فارقاً واسعاً في لون فستان شخصية "راشيل غرين" من أداء الممثلة جينيفر أنيستون، بين الشاشات بتقنية HD مقابل مثيلاتها من فئة 4K.
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على شاشات HD، ظهرت أنيستون مرتدية الفستان باللون الأخضر النعناعي في الحلقة الثالثة من الموسم The One Where No One’s Ready، بينما ظهرت على شاشات 4K بفستان أزرق اللون.

وتصاعد الجدل إلى حد كبير وحاد بين مستخدمي الـ"سوشيال ميديا" حول اللون الأصلي للفستان، حتى خرجت أنيستون البالغة من العمر 55 عامأً عن صمتها وحسمت الحقيقة.

وكتبت الفنانة الأميركية عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في "إنستغرام": "للعلم، كان الفستان أخضر نعناعي".

واحتفل مسلسل Friends الكوميدي الذي عُرض بين عامي 1994 و2004، بالذكرى السنوية الثلاثين لانطلاقها في 22 أيلول الحالي.

وشارك في بطولة السلسلة التي تناولت حياة ستة أصدقاء في العشرينيات من العمر، كورتني كوكس وليزا كودرو وجنيفر أنيستون ومات لوبلانك وديفيد شويمر وماثيو بيري. وقد اجتمع فريق العمل مرة أخرى في حلقة خاصة على قناة HBO في أيار2021. (لها) 
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