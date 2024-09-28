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المرأة

سرقت أموالا خيرية.. فضيحة تطال عارضة أزياء شهيرة هذه تفاصيلها

Lebanon 24
28-09-2024 | 01:00
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صدر قرار بمنع عارضة الأزياء الإنكليزية الشهيرة، ناعومي كامبل من العمل كوصية على مؤسسة خيرية  (Fashion for Relief) الشهيرة لمدة 5 سنوات، وذلك بعدما وجدت هيئة رقابية أن أموال الأعمال الخيرية تُنفق على الفنادق الفاخرة وعلاجات الـ"سبا" الخاصة بالعارضة.
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ووجد تحقيق أجرته لجنة الأعمال الخيرية أن منظمة (Fashion for Relief) لم تقم من قبل بدفع أموال التبرعات التي تحل عليها إلى الفئة المستهدفة، وبدلاً من ذلك، تم إنفاقها على السجائر الفاخرة والملابس والمجوهرات الثمينة والأمن المرافق لناعومي كامبل وغيرها من المدفوعات غير المصرح بها لأحد زملائها أمناء المؤسسات الخيرية وهما بيانكا هيلميتش وفيرونيكا تشو.
وتم منع ناعومي كامبل (54 عاما) من المشاركة في الأعمال الخيرية لمدة 5 سنوات، كما تم حظر اثنين من الأمناء الآخرين، هما بيانكا هيلميتش وفيرونيكا تشو، لمدة 9 سنوات وأربع سنوات على التوالي، وتأتي هذه التأكيدات عبر شبكة أخبار "بي بي سي"، بعد اتصالهم بممثلي العارضة البريطانية ناعومي كامبل.
وتم استرداد ما يقرب من 345000 جنيه إسترليني من المؤسسة الخيرية من قبل المحققين وتم إنشاء حماية لمبلغ إضافي قدره 98000 جنيه إسترليني من أموال المؤسسة الخيرية.
واستخدمت الأموال لسداد مدفوعات إلى جمعيتين خيريتين أخريين هما "صندوق إنقاذ الطفولة" و"صندوق عمدة لندن" ولتغطية تكلفة التزامات منظمة (Fashion for Relief) الأخرى.
ووجد التحقيق، الذي نظر في نفقات منظمة Fashion for Relief بين نيسان 2016 وتموز 2022، أن 8.5% فقط من الأموال التي تم جمعها تم إنفاقها على المنح الخيرية.(البوابة)


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