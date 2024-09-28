أنيقة جدا ومُبتسمة.. زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل تتألق في نيويورك وتتعرّض للانتقادات (صور)

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وكان آل كلوني مثالاً للأناقة في تنسيق الإطلالات الرسمية. كانت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان مذهلة في ثوب أسود طويل من المخمل من "فيرساتشي" Versace مع فتحة عنق عميقة عصرية وذيل قصير يتدفق أثناء سيرها.



شارك النجم الأميركي جورج كلوني برفقة زوجته من أصل لبناني أمل علم الدين وهي محامية لامعة ومتخصّصة في مجال حقوق الإنسان في حفل توزيع جوائز "ألبيز" Albies السنوي الذي استضافته "مؤسسة كلوني للعدالة"، مساء الخميس الماضي في مكتبة نيويورك العامة الشهيرة في براينت بارك، وضم قائمة ضيوف مرصعة بالنجوم.وكان آل كلوني مثالاً للأناقة في تنسيق الإطلالات الرسمية. كانت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان مذهلة في ثوب أسود طويل من المخمل من "فيرساتشي" Versace مع فتحة عنق عميقة عصرية وذيل قصير يتدفق أثناء سيرها.

ودخل الزوجان إلى الحفل ممسكين بأيدي بعضهما البعض ومبتسمين، وتوقفا لالتقاط الصور في عدة أماكن. وفي الصور، يظهر الاثنان وهما ينظران إلى بعضهما البعض بحب.



الا ان عدد من المتابعين اللبنانيين هاجموا أمل لكونها لبنانية ولم تعلّق على الضربات الإسرائيلية العنيفة التي تُشت على لبنان. (لها)



