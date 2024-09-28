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المرأة

من دبي.. أنغام تتصدر "إكس"

Lebanon 24
28-09-2024 | 09:52
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أحيت أنغام حفلاً في مدينة دبي، أمس الجمعة، ضمن جولتها الغنائية.

وقدمت أنغام عدداً من أغانيها الشهيرة وأغاني ألبومها الأخير "تيجي نسيب".
 
وسرعان ما تصدر وسم "أنغام في دبي" على منصة "إكس"، بحيث تفاعل جمهورها مع أغاني ألبومها الأخير. 
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أنغام

دبي

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