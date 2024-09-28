من دبي.. أنغام تتصدر "إكس"

أحيت أنغام حفلاً في مدينة دبي، أمس الجمعة، ضمن جولتها الغنائية.



وقدمت أنغام عدداً من أغانيها الشهيرة وأغاني ألبومها الأخير "تيجي نسيب".

وسرعان ما تصدر وسم "أنغام في دبي" على منصة "إكس"، بحيث تفاعل جمهورها مع أغاني ألبومها الأخير.