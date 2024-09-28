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المرأة

بفستان جريء.. ليدي غاغا تتألق في عرض "جوكر"

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:00
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لطالما كانت ليدي غاغا خبيرة في الالتزام، سواء كانت ترتدي فساتين ماكوين الطليعية، أو فساتين مصنوعة من اللحم، أو قبعات رعاة البقر الوردية، أو الريش القديم لهوليوود.
 
مع كل ظهور، تقدم لنا غاغا باستمرار جرعة من الدراما في عالم الموضة التي تبقينا مفتونين.

لذا، ليس من المستغرب أن تستمر في تبني خيارات جريئة في الأسلوب مع دخولها دورها الجديد كسيدة رائدة في هوليوود.
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في الليلة الماضية، في العرض الأول لفيلم "جوكر: فولي أ دوكس" Joker: Folie à Deux في لندن، حيث تلعب دور هارلي كوين Harley Quinn إلى جانب خواكين فينيكس Joaquin Phoenix، أظهرت غاغا تفانيها في ارتداء الملابس على السجادة الحمراء.

تنضم غاغا إلى قائمة متنامية من النجمات اللواتي يجسدن شخصيات أفلامهن من خلال أزيائهن.
 
حيث تُجسد إطلالات مارجوت روبي الشهيرة في فيلم باربي ونهج جينا أورتيجا أثناء الترويج لفيلم "بيتلجوس" هذا الاتجاه. الآن، تجلب غاغا ذوقها الفريد إلى فيلم Joker، حيث ارتدت زيًا أحمرًا رائعًا يكرّم أحد ألوان هارلي كوين Harley Quinn المميزة، على الرغم من أن شخصيتها في هذا الفيلم تُدعى لي كوينزيل Lee Quinzel .

وقد تم إبراز إبداعها المخصص من سيلين Celine، سترة بوليرو منحوتة مقترنة بفستان طويل على شكل قلب، وأكملت اطلالتها بمجوهرات تيفاني آند كو.
 
Tiffany & Co، بما في ذلك بروش وأقراط وخاتم. ومع ذلك، كان شعرها الجريء ومكياجها هو ما حولها حقًا إلى الشخصية. شعر مستعار أسود وأحمر، صممه فريدريك أسبيراس، ومكياج أزرق كهربائي، مع دمعة مرسومة من سارة تانو، يعكسان الملامح المهرجة قليلاً المرادفة لكل من الجوكر Joker وهارلي كوين Harley Quinn في عالم دي سي DC.

برفقة زميلها في البطولة فينيكس Phoenix وخطيبها مايكل بولانسكي Michael Polansky، أشرقت غاغا بجوهر نجمة سينمائية، ولكن مع لمستها المميزة.
 
إذا كان هناك شيء واحد يمكننا الاعتماد عليه من غاغا، فهو قدرتها على جعل التألق يبدو وكأنه سريالي. (لها)
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