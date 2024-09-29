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المرأة

فوائد جوهرية.. هذا ما تفعله القهوة بالبشرة الدهنية

Lebanon 24
29-09-2024 | 00:09
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يعاني العديد من الأشخاص ذكورًا وإناثًا من مشاكل البشرة وخاصة في فترة المراهقة التي تنتج بسبب خلل الهرمونات، ومن أكثر المشاكل في هذا السن هي مشكلة انتشار حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء على الوجه ويحدث ذلك بسبب تراكم الدهون في الجلد، وعادةً ما يُصاب بهذه المشاكل هم أصحاب البشرة الدهنية، وهذا النوع من البشرة يفرز دهون بشكلٍ كبير.
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وتتعدد طرق تنظيف البشرة فمنها الكريمات ومنها الوصفات الطبيعية، بالاضافة إلى ماسكات القهوة التي تقلل الدهون في البشرة.
فما هي فوائد القهوة للبشرة الدهنية؟
 
إن القهوة تزيد تدفق الدم في الجسم كافةً وخاصة بالبشرة لاحتوائها على مادّة الكافيين التي تمدد الأوعية الدموية تحت الجلد وتعزز التمثيل الغذائي والطاقة بالجسم وتُقلل أيضاً السيلوليت وذلك من خلال شرب فنجان قهوة في الصباح. كما تساعد ماسكات القهوة على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميّتة.
 
وتساعد القهوة البشرة على امتصاص الزيوت والدهون الموجودة في مسام الجلد، وتنشط خلايا البشرة وتحارب الجذور الحرة التي تؤدي لتلف الجلد، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة والفينولات.
كذلك تخلص من ظهور البقع الداكنة وتقليل البقع التي تسببها أشعة الشمس وبالتالي تحد من احمرار البشرة، وتحارب علامات الشيخوخة وتمنع ظهور الخطوط الدقيقة، كم تقي من سرطان الجلد لاحتوائها على فيتامين B3.
وتعالج القهوة حب الشباب إذ تكافح البكتيريا الضارة بالبشرة لاحتوائها على موادٍ مضادة للالتهابات وذلك من خلال الانتظام في استخدام ماسك القهوة، وتحمي البشرة من أشعة الشمس وبالتالي تقلل من نسبة الدهون بالبشرة. (ليالينا)
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