بعقد ماسي وفستان ثمين جدًا.. فنانة تظهر بإطلالة مُكلفة جدًا (صور)

حرصت المطربة بلقيس فتحي على تلبية دعوة دار Messika للمجوهرات لحضور عرضهم الجديد على هامش فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وتزينت بلقيس فتحي بعقد من تصميم دار Messika على شكل الخنفساء المجنحة، في تصميم أنيق من المجوهرات، وكشف موقع الدار أن هذا العقد الذي يحمل اسم Akh-Ba-Ka، وهي كلمة هيروغريفية، صممته مالكة الدار فاليري ميسيكا عام 2022، كاشفة أنها أردت الحصول على حجر أسطوري لعرض خبرة ورشة المجوهرات الراقية لدى الدار في باريس، وتابعت بعناية المراحل المختلفة لصنع الماس بهذا الحجر المذهل الذي يبلغ وزنه 110 قيراط، من 2400 ماسة. (في الفن)