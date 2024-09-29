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المرأة

بعقد ماسي وفستان ثمين جدًا.. فنانة تظهر بإطلالة مُكلفة جدًا (صور)

Lebanon 24
29-09-2024 | 04:42
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حرصت المطربة بلقيس فتحي على تلبية دعوة دار Messika للمجوهرات لحضور عرضهم الجديد على هامش فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
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واختارت بلقيس فتحي ارتداء فستانا أحمر اللون منسوجا بأكمام بتصميم ضيق على شكل الجسم، من تصميم دار Balmain، ويصل سعره إلى 3474 دولارا.

وتزينت بلقيس فتحي بعقد من تصميم دار Messika على شكل الخنفساء المجنحة، في تصميم أنيق من المجوهرات، وكشف موقع الدار أن هذا العقد الذي يحمل اسم Akh-Ba-Ka، وهي كلمة هيروغريفية، صممته مالكة الدار فاليري ميسيكا عام 2022، كاشفة أنها أردت الحصول على حجر أسطوري لعرض خبرة ورشة المجوهرات الراقية لدى الدار في باريس، وتابعت بعناية المراحل المختلفة لصنع الماس بهذا الحجر المذهل الذي يبلغ وزنه 110 قيراط، من 2400 ماسة. (في الفن)
 
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