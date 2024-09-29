29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
12
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعقد ماسي وفستان ثمين جدًا.. فنانة تظهر بإطلالة مُكلفة جدًا (صور)
Lebanon 24
29-09-2024
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرصت المطربة بلقيس فتحي على تلبية دعوة دار Messika للمجوهرات لحضور عرضهم الجديد على هامش فعاليات أسبوع الموضة في باريس.
Advertisement
واختارت بلقيس فتحي ارتداء فستانا أحمر اللون منسوجا بأكمام بتصميم ضيق على شكل الجسم، من تصميم دار Balmain، ويصل سعره إلى 3474 دولارا.
وتزينت بلقيس فتحي بعقد من تصميم دار Messika على شكل الخنفساء المجنحة، في تصميم أنيق من المجوهرات، وكشف موقع الدار أن هذا العقد الذي يحمل اسم Akh-Ba-Ka، وهي كلمة هيروغريفية، صممته مالكة الدار فاليري ميسيكا عام 2022، كاشفة أنها أردت الحصول على حجر أسطوري لعرض خبرة ورشة المجوهرات الراقية لدى الدار في باريس، وتابعت بعناية المراحل المختلفة لصنع الماس بهذا الحجر المذهل الذي يبلغ وزنه 110 قيراط، من 2400 ماسة. (في الفن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجآت عن عملية اغتيال نصرالله.. "عملاء ومعلومات"!
Lebanon 24
مفاجآت عن عملية اغتيال نصرالله.. "عملاء ومعلومات"!
14:20 | 2024-09-28
28/09/2024 02:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جثة "قيادي" عُثرت مع جثمان نصرالله.. لمن تعود؟
Lebanon 24
جثة "قيادي" عُثرت مع جثمان نصرالله.. لمن تعود؟
09:05 | 2024-09-28
28/09/2024 09:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لنعش نصرالله داخل مستشفى.. "شهيد على طريق القدس"!
Lebanon 24
صورة لنعش نصرالله داخل مستشفى.. "شهيد على طريق القدس"!
00:20 | 2024-09-29
29/09/2024 12:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الحزب" بعد إعلان استشهاد نصرالله.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الحزب" بعد إعلان استشهاد نصرالله.. هذا ما جاء فيه
09:26 | 2024-09-28
28/09/2024 09:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا اغتالت إسرائيل السيد نصرالله.. تفاصيل جديدة!
Lebanon 24
هكذا اغتالت إسرائيل السيد نصرالله.. تفاصيل جديدة!
00:50 | 2024-09-29
29/09/2024 12:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
06:24 | 2024-09-29
بعد فصل الصيف.. هكذا تصلحين تلف الشعر
00:09 | 2024-09-29
فوائد جوهرية.. هذا ما تفعله القهوة بالبشرة الدهنية
23:00 | 2024-09-28
بفستان جريء.. ليدي غاغا تتألق في عرض "جوكر"
09:52 | 2024-09-28
من دبي.. أنغام تتصدر "إكس"
05:00 | 2024-09-28
هل تعافت كيت ميدلتون من السرطان؟ شقيقها يكشف تفاصيل حالتها الصحية الآن
03:00 | 2024-09-28
أنيقة جدا ومُبتسمة.. زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل تتألق في نيويورك وتتعرّض للانتقادات (صور)
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
29/09/2024 13:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
29/09/2024 13:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
29/09/2024 13:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24