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المرأة
سلمى أبو ضيف تعلن خبر حملها في مولودتها الأولى
Lebanon 24
29-09-2024
|
23:00
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بعد أشهر من إعلان زواجها من السيد إدريس عبد العزيز، فاجأت النجمة سلمى أبو ضيف الجميع بالإعلان عن حملها في طفلها الأولى.
وظهرت سلمى أبو ضيف على غلاف مجلة أجنبية بالنسخة العربية بفستان وردي فضفاض ويظهر عليها ملامح الحمل بوضوح من خلال بطنها المنتفخ، وزينت شعرها بتاج من الورود لتكشف عن جنس الجنين، بأنه بنت.
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وفي حوار مع المجلة، تحدثت النجمة المصرية عن حملها، وكشفت "حين علمت أنني حامل، شعرت بمزيج من المشاعر المتضاربة. وقع علي الخبر في البداية كالصدمة، لكنني شعرت بالفرح والتوتر في آن واحد".
وتابعت: "لا أعرف أي نوع من الأمهات سأكون، ولكن أتمنى من الله أن أكون أماً متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادي".
(لها)
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