بالصور: رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها وتحسم جدل ارتباطها

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ 43، الذي يحل اليوم في 30 أيلول، وحرصت على حسم الشائعات والأنباء التي تتردد طوال الفترة الماضية حول ارتباطها.



وفي التفاصيل، نشرت رضوى الشربيني عدداً من الصور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام وحدها دون وجود بناتها أو عائلتها، حيث التقطت الصور مع كعكة عيد الميلاد التي حملت صورة بارزة لها وتصميم لكاميرا التلفزيون والمايك في إشارة إلى عملها كإعلامية.

وكتبت رضوى الشربيني على الصورة تدوينة مقتضبة جاء فيها: "أنا بقيت 43 سنة"، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من النجوم والمشاهير، وحرصوا على تقديم التهنئة لها، كان أبرزهم شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، والتي كتبت لها مازحة:" العمر كله يارب بنجاح وتألق وبلوكات"، كما وجهت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز التهنئة قائلة:" كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي"، كما تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مقدمة لها التهنئة وكذلك الفنانة نانسي صلاح.

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وظهرت رضوى الشربيني بإطلالة باللون الأسود لتتوافق مع كعكة عيد الميلاد التي جاء التصميم فيها بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض النقشات البيضاء، حيث اعتمدت فستان بدون أكمام انسدل واسعاً قليلاً منذ الخصر، ونسقت معه حذاء أسود بكعب عال، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلاً على جانبي وجهها ببعض التموجات البسيطة، بالإضافة إلى المكياج النيود التي اعتادت الظهور به.





وفي الوقت ذاته، اعتبر البعض أن الطريقة التي التقطت بها رضوى الشربيني الصور لإظهار يدها بدون خاتم خطبة أو زواج، رد غير مباشر على استمرار تردد شائعات ارتباطها.





بدأ جدل ارتباط رضوى الشربيني منذ شهر حزيران الماضي، حين ظهرت بجمبسوت أبيض سورية أنيق، وتداول البعض فيديو لها وهي تجلس من أجل تصفيف شعرها، وأطلقت إحدى الفتيات المتواجدة حولها الزغاريد قبل أن تردد أخرى: "ألف مبروك يا رضوى على كتب الكتاب".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الفيديو، وانتشر الحديث عن زواجها، إلا أن الأمر كان مجرد مزاح بينها وبين الفتيات في الاستديو قبل خروجها على الهواء، نظراً لإطلالتها التي اعتمدت فيها على اللون الأبيض، والتي تشبه الإطلالات التي تعتمدها الفتيات في تلك المناسبات، لذا بدأت العاملات في المزاح معها ورغم محاولتها إيقافهم، إلا أنهم استمروا في تقديم التهنئة لها. وظهرت رضوى الشربيني بإطلالة باللون الأسود لتتوافق مع كعكة عيد الميلاد التي جاء التصميم فيها بنفس اللون، وزينت إطلالتها ببعض النقشات البيضاء، حيث اعتمدت فستان بدون أكمام انسدل واسعاً قليلاً منذ الخصر، ونسقت معه حذاء أسود بكعب عال، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلاً على جانبي وجهها ببعض التموجات البسيطة، بالإضافة إلى المكياج النيود التي اعتادت الظهور به.وفي الوقت ذاته، اعتبر البعض أن الطريقة التي التقطت بها رضوى الشربيني الصور لإظهار يدها بدون خاتم خطبة أو زواج، رد غير مباشر على استمرار تردد شائعات ارتباطها.بدأ جدل ارتباط رضوى الشربيني منذ شهر حزيران الماضي، حين ظهرت بجمبسوت أبيض سورية أنيق، وتداول البعض فيديو لها وهي تجلس من أجل تصفيف شعرها، وأطلقت إحدى الفتيات المتواجدة حولها الزغاريد قبل أن تردد أخرى: "ألف مبروك يا رضوى على كتب الكتاب".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الفيديو، وانتشر الحديث عن زواجها، إلا أن الأمر كان مجرد مزاح بينها وبين الفتيات في الاستديو قبل خروجها على الهواء، نظراً لإطلالتها التي اعتمدت فيها على اللون الأبيض، والتي تشبه الإطلالات التي تعتمدها الفتيات في تلك المناسبات، لذا بدأت العاملات في المزاح معها ورغم محاولتها إيقافهم، إلا أنهم استمروا في تقديم التهنئة لها.

وردت رضوى الشربيني في الفيديو على استمرار تقديم التهاني لها قائلة: "كان نفسي والله" في إشارة إلى أن الأمر كان مجرد دعابة، ورغم توضيح الأمر، إلا أنها لم تسلم من التعليقات وانتشار الفيديو واستمرار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن زواجها، بل ووصل الأمر إلى شن البعض هجوماً عليها؛ بسبب إعطائها نصائح للفتيات ضد الرجال وزواجها في النهاية، بحد تعبيرهم.





على الرغم من ظهورها في نفس اليوم بنفس الإطلالة على الهواء، مما يؤكد أن الفيديو كان مجرد مزحة. وقد أوضحت ذلك في تعليقها، لكن هذا لم يمنع بعض المتابعات من تهنئتها في التعليقات



وفي الوقت نفسه، أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني قبل أيام قليلة انتهاء عقدها مع قناة CBC سفرة، معبرة عن شكرها الشديد لاستجابة القناة لطلبها بإنهاء التعاقد.





وحرصت رضوى الشربيني على توجيه الشكر لشركة المتحدة للإعلام المالكة للقناة والقائمين عليها على الخبرات التي اكتسبتها خلال فترة العمل معهم، متمنية إلى الجميع دوام التوفيق والنجاح.



وأضافت رضوى الشربيني: "كما أود أن أعرب عن خالص امتناني لجمهوري ومتابعي برنامج هي وبس، على دعمهم المستمر وحبهم وتشجيعهم لي. إلى لقاء قريب بإذن الله". (ليالينا)