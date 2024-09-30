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المرأة

أنغام تكشف عمّا يخيفها في الحياة

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:39
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في لقاء صحافي على هامش الحفل الذي أحيته أخيراً في دبي، كشفت الفنانة أنغام عما إذا كانت تعرف المطرب الملثّم تووليت بعد طلبه تقديم ديو غنائي معها، فأكدت أنها لم تتعرّف إليه بعد، كما تحدّثت عن كواليس تعاونها مع الفنان أكرم حسني، وما يخيفها في الحياة.
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وقالت أنغام: "معرفش أي حاجة عن هوية تووليت ولكني شاكّة في شخص ما، وهو بعتلي على أغنية "تيجي نسيب" والألبوم كله وقاللي نتقابل في الاستوديو".


وعن كواليس تعاونها في أغنية "تيجي نسيب" للفنان أكرم حسني، قالت: "أكرم حسني فنان كبير وموهوب جداً، أدعو الله أن يزيد من موهبته، وأشكر الشاعر أمير طعيمة لأنه كان حلقة الوصل بيننا".

ولدى سؤالها عما إذا كانت ستقدّم أغنية باللهجة العراقية، أجابت أنغام: "أخاف أغنّي عراقي بالشكل الصحيح، ولكن أتمنى إن أغنّي باللهجة العراقية".

يُذكر أن أنغام طرحت أخيراً ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، وهو يتكوّن من 12 أغنية، وتعاونت فيه مع كِبار الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، أبرزهم: أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي وتامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.

وفي جانب آخر، عبّرت أنغام عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير في السعودية، حيث قالت في المؤتمر الصحافي: "الجمهور بيغنّي "من أول دقيقة"، وده شيء أسعدني ومكنتش مصدّقة، وغنّوا ألبومي الجديد كله معايا". وأضافت: "أنا طايرة من الفرحة؛ بسبب استقبال الجمهور لألبومي الجديد والأغاني، وده بيأكد أن الجمهور الحقيقي هو اللي بيحضر الحفلة لايف، واللي شوفته هو ده النجاح اللي باعتز بيه". (لها)
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