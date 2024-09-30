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المرأة

اعتبر "أغلى فستان في العالم".. جيجي حديد تتألق بفستان ذهبي في أسبوع الموضة (صور)

Lebanon 24
30-09-2024 | 13:45
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 في حفل أسبوع الموضة في باريس الذي أقامته دار رابان Rabanne، أسرت جيجي حديد الحضور بفستانها الذهبي المذهل الذي سرعان ما أصبح حديث المدينة.
كان التصميم الجذاب، الذي يتألف من مئات الأقراص الذهبية الصغيرة، بمثابة تكريم لإبداع رابان Rabanne الأكثر شهرة: الفستان ذو السلسلة الذهبية الذي اعتُبر ذات يوم "أغلى فستان في العالم"، والذي ارتدته فرانسواز هاردي في معرض الماس الدولي الافتتاحي عام 1968.
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وبينما ابتعد فستان حديد القصير بدون أكمام عن الأكمام الطويلة والروابط المربعة الكبيرة للفستان الأصلي، إلا أنه لا شك أنه استحوذ على روح الموضة الجريئة. ولإكمال ملابسها الجريئة، اختارت حديد مانيكيرًا ذات لون محايد، مما جعل مظهرها المصقول يتماشى تمامًا مع جوهر فستانها.



لم تكن وحدها في تبني اتجاه مانيكير محايد في باريس. في وقت سابق من ذلك الأسبوع، ارتدت كيندال جينر ثوبًا شفافًا من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen مقترنًا بطلاء أظافر بلون البيج يمتزج بسلاسة مع لون بشرتها. والجدير بالذكر، أنه أطلق فنان الأظافر توم باتشيك على هذا الاتجاه اسم "أظافر العارضات" أو "أظافر الصابون"، مؤكدًا على شعبيته بين أيقونات الموضة. تتميز هذه التقنية بطلاء شفاف باللون البيج على أطراف قصيرة أو مربعة أو مدورة قليلاً، مما يخلق مظهرًا طبيعيًا ولكنه أنيق.

يعكس مانيكير حديد نسخة أكثر تطورًا من الأظافر التي بالكاد تظهر والتي عرضتها العارضات في بروينزا شولر Proenza Schouler واتجاه "عدم استخدام طلاء الأظافر" الذي تفضله المشاهير مثل إيما ستون وزندايا في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024.


واستكمالًا لإطلالتها، حملت حديد حقيبة فريدة من نوعها ظهرت لأول مرة في عرض رابان Rabanne لربيع 2025. صُممت حقيبة نانو عام 1969 بواسطة المدير الإبداعي جوليان دوسينا، وهي مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراطًا ومن المتوقع أن تباع بالتجزئة بحوالي 280 ألف دولار. وقد زينت إطلالتها بأقراط دائرية ذهبية، وخواتم متعددة، وسوار من الذهب، وحذاء ذهبي مدبب.

وبينما قد يكون من الصعب العثور على حقيبة حديد الحصرية، إلا أن هناك الكثير من طلاء الأظافر باللون البيج المتوفر لمساعدتك على تحقيق مانيكير أنيق دون عناء.  (لها)
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