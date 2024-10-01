"دينارا سالياخوفا".. الأم المتألقة تُحرز لقب ملكة جمال أوروبا للمتزوجات!

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استطاعت دينارا سالياخوفا أن تحصل على لقب ملكة جمال أوروبا للمتزوجات وذلك بعد أن حصلت على لقب ملكة جمال روسيا، وتأهلت إلى نهائيات المرحلة الأوروبية.دينارا سالياخوفا من مدينة قازان وأم لولدين.تعمل على تطوير علامتها التجارية الخاصة بالأزياء الرياضية.استطاعت أن تحقق لقبين آخرين في المسابقة، من بينها لقب أفضل زي وطني.وفي كلمتها بعد فوزها باللقب قالت إنه كان شرفاً عظيماً بالنسبة لها أن تمثل بلادها روسيا على المستوى الدولي، معبرة عن سعادتها لعودتها للوطن محرزة الفوز واللقب.شارك في المسابقة عدد من الدول المختلفة من بينهم هولندا، وإيطاليا وأوكرانيا، وألمانيا والبرتغال وأرمينيا وبلغاريا وغيرها.ووصل للنهائي من المسابقة 25 امرأة تتراوح أعمارهن بين 24 و49 عاماً، كما احتلت الروسية ألكسندرا فيليكزانينا البالغة من العمر 30 عاماً من كالوغا المرتبة الثالثة.يذكر أن مسابقة ملكة جمال أوروبا 2024 للمتزوجات أُقيمت مؤخراً في مدينة بلوفديف البلغارية في نهاية شهر ايلول المنقضي. (ليالينا)