فنانة عربية تعلن حملها بطريقة مبهرة في باريس ورسالة إلى مولودتها المنتظرة

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وحرصت سلمى على أن تُظهر حملها في الصور حيث ارتدت فستاناً مجسّماً كشف عن حملها.يُذكر أن سلمى أعلنت أخيراً عن حملها وقرب دخولها عالم الأمومة، وكتبت هي وزوجها إدريس عبد العزيز رسالة إلى ابنتهما المنتظرة.ونشرت سلمى مقطعاً مصوّراً وثّقت من خلاله بداية حملها وعلّقت عليه برسالة وجّهتها الى مولودتها المنتظرة قالت فيها: "في 19 أيلول 2024، كتبنا جواب أنا وإدريس عشان نوثّق فيه مشاعرنا بكلمات، ونقولك قد إيه إن إحنا محظوظين إنك هاتبقي بنتنا... إنتي عارفة، بيقولوا إن الأرواح قبل ما توصل الأرض دايماً بتختار مين هايكون باباها ومامتها، وأنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة اللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا".وقالت سلمى إن مشاعر متضاربة ما بين الفرح والتوتر والصدمة قد انتابتها لحظة معرفتها بحملها للمرة الأولى، موضحةً: "أتمنى من الله أن أكون أمّاً متقبّلة ومتفهّمة وحنونة على أولادي".وكانت سلمى أبو ضيف قد أعلنت عن حملها من طريق نشر مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وتخصّ إحدى المجلات العالمية، وحرصت خلالها على إظهار علامات الحمل عليها. (لها)