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المرأة
بعد 19 عاماً.. غادة عادل تخطف الأنظار في "المداح 5!"
Lebanon 24
02-10-2024
|
12:13
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بعد أكثر من 19 عاماً على التعاون الأول بينها وبين الفنان حمادة هلال، تعاقدت النجمة غادة عادل على المشاركة في الجزء الخامس من "المداح" الذي يقدمه هلال في رمضان المقبل.
وكشفت غادة عادل عن أن دورها سيكون مفاجأة لجمهورها ومحبيها، متمنية أن ينال دورها إعجاب جماهير العمل.
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يذكر أن غادة عادل وحمادة هلال شاركا في فيلم "عيال حبيبة"، الذي عرض في عام 2005، بمشاركة رامز جلال ومحمد لطفي وحسن حسني وسامي مغاوري ومحمد نجاتي وحجاج عبدالعظيم وغسان مطر وعبدالله مشرف ورضا إدريس ورضا حامد وسليمان عيد من تأليف أحمد عبدالله وإخراج مجدي الهواري.
كانت غادة عادل قد اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، بسبب خلافها مع الشركة المنتجة للعمل على الأجر وترتيب اسمها على التتر، الأمر الذي دفعها للاعتذار بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق.
يُذكر أن آخر أعمال غادة عادل الفنية، فيلم "أهل الكهف" الذي عُرض الفترة الماضية في دور السينما، وهو بطولة: خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب توفيق الحكيم. (لها)
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