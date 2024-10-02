بسبب فضيحة على الهواء.. تيك توكر عربية شهيرة في ورطة

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وكانت "سوزي الأردنية"، قد اتهمت والدها أثناء تحقيقات النيابة العامة، بأنه استولى على أموالها التي اكتسبتها من تطبيق "تيك توك" ورفض إعادتها لها.وأشارت إلى أنها تشاجرت معه أثناء البث المباشر، وأنها لم تكن تدرك أن الآلاف يشاهدونها وهي تسب والدها، حيث قالت: "اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس".من جهته، نفى والد سوزي أي علاقة له بتصريحاتها، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بأنها كانت تقوم بتصوير البث المباشر في تلك اللحظة.سوزي الأردنية من أصول مصرية أطلقت على نفسها هذا الاسم، بسبب وجود أقارب لها في الأردن، إضافة إلى نشأتها في الأردن لمدة 11 عامًا. وبعد انفصال والديها، انتقلت للعيش مع والدتها في مصر.واكتسبت سوزي شهرة واسعة بعد تصدّر عبارة "آه .. الشارع اللي وراه" الساخرة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وهي عبارة ساخرة باللهجة المصرية تشير إلى مواقع نائية قد تُرتكب فيها أفعال غير أخلاقية.وقد تم القبض على "سوزي الأردنية" قبل عدة أشهر، وذلك أثناء تواجدها في أحد المطاعم بالقاهرة، بعد تلقي بلاغات كثيرة ضدها تتعلق بالترويج لأفعال غير قانونية. وكشفت التحقيقات ارتكابها لانتهاكات لحرمة الحياة الخاصة للآخرين. (لها)