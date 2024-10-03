البلوغر "أم خالد" تعلن انفصالها عن زوجها: "البيوت أسرار يا جماعة"

Advertisement

في تطور غير متوقع، أعلنت مدونة الفيديو المصرية دعاء جابر، الشهيرة عبر السوشال ميديا باسم "أم خالد"، انفصالها عن زوجها، عازية السبب إلى وجود مشكلات بينهما في الفترة الأخيرة.وظهرت "أم خالد" في مقطع فيديو بثته عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" لتشارك متابعيها تفاصيل القرار، إذ أكدت أنها لا تسعى لجذب الانتباه أو الشهرة من خلال هذا الخبر.وقالت: لم أكن أتوقع يومًا أن أضطر للحديث عن هذا الأمر، لكن القدر هو ما كتب لي. وأعربت عن تقديرها واحترامها لزوجها "محمد"، مشددة على أنه لم يقدم لها سوى الحب والخير طوال فترة زواجهما."أم خالد"، التي تعيش مع ابنيها خالد وريان، أوضحت أنها تبحث الآن عن منزل جديد لتستقر فيه مع أولادها.وردّت على تعليقات متابعيها أن منزل الزوجية من حقها، بالقول: لمن يقولون إن الشقة من حقي، إذا لم تكن ملكه، فما هو الحل إذن؟ البيوت أسرار يا جماعة، فلا تأخذوا الأمور من ظاهرها. أدعوا لي أن يمدني الله بالقوة لتربية أولادي، وأن يوفقني في ما هو قادم. أنا راضية بكل ما كتبه الله لي، الحمد لله، فكل شيء خير من عنده. (فوشيا)