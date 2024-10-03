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المرأة
بطريقة غير مباشرة... أنجلينا جولي تكشف عن علاقتها العاطفية
Lebanon 24
03-10-2024
|
05:56
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أشار تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن النجمة العالمية أنجلينا جولي في طريقها لبدء علاقة عاطفية مع مغني الراب أكالا، الذي يصغرها بنحو 9 أعوام. كانت قد انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية، التي تفيد بوجود علاقة غرامية تجمع بين أنجلينا جولي وأكالا، لكن الطرفان أكدا حينها على أنهما مجرد صديقين.
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أوضح تقرير الديلي ميلي أن علاقة أنجلينا جولي بمغني الراب تتخذ الآن مسارًا مختلفًا، حيث تتجه نحو الارتباط العاطفي، وأشار التقرير إلى أن أنجلينا جولي، رُبما تكون قد أعلنت بطريقة غير مباشرة عن ارتباطها بأكالا، حيث شاركت الصفحة الرسمية لشركتها الإبداعية Atelier Jolie صورةً له، وهو يجلس بين الحضور خلال الحفل الذي استضافته أنجلينا جولي في مدينة نيويورك.
خلال الصور، بدا أكالا منسجمًا أثناء استماعه للمقابلة التي كانت تجريها جولي في صالة عرض Atelier Jolie ، وقد جاء هذا الحدث بعد يومين فقط من حضور أكالا العرض الأول لفيلم جولي Maria خلال مهرجان نيويورك السينمائي بدورته الـ62.
يُذكر أن الأنباء التي تُفيد بارتباط الثنائي قد انتشرت بشكل خاص بعد حضور أنجلينا جولي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث نقلت بعض التقارير الإعلامية أن أنجلينا جولي قد شوهدت في البندقية برفقة الرابر أكالا. وخلال أواخر ديسمبر الماضي، كانت بعض التقارير الإعلامية، أيضًا، التي أشارت إلى وجود علاقة عاطفية تربط بين أنجلينا جولي والرابر أكالا. لكن، حينها، لم يخرج أي منهما ليتحدث عن علاقتهما، أو يؤكدها رسمياً. (لها)
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