ممثلة لبنانية شهيرة تعلق على الاحداث الحاصلة: لوين رايحين؟

شو هالدقة بالتوقيت مش معقول ..
كل ليلة بنفس الموعد حتى ساعات الصباح الاولى الاجرام ذاتو وغارات على بيروت والجنوب
يعني فوق الخوف والرعب بهدلة للعالم لتخلي بيوتها هيدا اذا بعد فيه بيوت💔
وين العالم أجمع وين الدول الصديقة؟؟
لوين رايحين؟#لبنان_تحت_العدوان #بيروت #الجنوب
— rita harb ريتا حرب (@Rita_Harb) October 2, 2024
شو هالدقة بالتوقيت مش معقول ..
كل ليلة بنفس الموعد حتى ساعات الصباح الاولى الاجرام ذاتو وغارات على بيروت والجنوب
يعني فوق الخوف والرعب بهدلة للعالم لتخلي بيوتها هيدا اذا بعد فيه بيوت💔
وين العالم أجمع وين الدول الصديقة؟؟
لوين رايحين؟#لبنان_تحت_العدوان #بيروت #الجنوب