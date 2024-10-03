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المرأة

ممثلة لبنانية شهيرة تعلق على الاحداث الحاصلة: لوين رايحين؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 07:30
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علّقت الممثلة ريتا حرب على الأحداث التي تحصل حالياً في لبنان في منشور عبر حسابها على إكس.
وجاء في المنشور: "شو هالدقة بالتوقيت مش معقول .. كل ليلة بنفس الموعد حتى ساعات الصباح الأولى، الاجرام ذاتو وغارات على بيروت والجنوب يعني فوق الخوف والرعب بهدلة للعالم لتخلي بيوتها هيدا اذا بعد فيه بيوت. وين العالم أجمع وين الدول الصديقة؟؟ لوين رايحين؟". (lbc)
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