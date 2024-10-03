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المرأة

نهلا داوود تساند اللبنانيين بالدعاء

Lebanon 24
03-10-2024 | 10:30
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شاركت الممثلة نهلا داوود مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو حيث ركّزت على دعم لبنان من خلال الدعاء في ظل الظروف القاسية التي يعيشها في الآونة الأخيرة.
ونشرت نهلا داوود عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة للأرزة اللبنانية الصامدة وسط الرماد والدمار، مرفقة بجملة: "رباه احفظ لبنان وأهله بلطفك وجبرك وأمنك وأمانك".
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كذلك، شاركت نهلا داوود عبر خاصية الستوري مقطع فيديو كانت قد نشرته الفنانة السورية فايا يونان دعما للبنان، وذلك حين قامت الأخيرة بتأدية أغنية "اسوارة العروس" للسيدة فيروز.
(lbc)
 
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