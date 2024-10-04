"كنت أحسها شوية متوترة"... الدكتورة خلود تكشف كواليس لقائها مع جورجينا رودريغيز

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، تفاصيل لقائها الأول مع عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز خلال حفل إطلاق الأخيرة عطرها "سينس" والذي أتى بالتعاون مع العلامة التجارية "لافرن"، والذي أقيم في العاصمة السعودية، الرياض.

Advertisement

وردت الدكتورة خلود على الأسئلة التي وجهت لها من متابعيها عبر تطبيق سناب شات حول تفاصيل لقائها مع جورجينا، وكذلك تفاصيل إطلالتها التي ظهرت بها. وردت الدكتورة خلود على الأسئلة التي وجهت لها من متابعيها عبر تطبيق سناب شات حول تفاصيل لقائها مع جورجينا، وكذلك تفاصيل إطلالتها التي ظهرت بها.

وحرصت الدكتورة خلود في البداية على الإشادة بنفسها خاصة بعد أن وجهت لها متابعة تعليق كتبت فيه: "كنتي أجمل واحدة في الحفلة"، لتوجه لها الشكر، وتواصل الحديث قائلة: "كنت وايد حلوة ومميزة وهيبة".

وأوضحت الدكتورة خلود أن الفستان الذي ظهرت به، وجاء باللون الفوشيا من براند يحمل اسم "سيلف بورتريه" مشيرة إلى أن الفستان نفذ بمجرد الظهور به في حفل إطلاق عطر جورجينا.

وعبرت الدكتورة خلود عن رأيها في جورجينا رودريغيز، رداً على سؤال: "ما شعورك وقت شفتي جورجينا"، مشيرة إلى أنها شخصية بسيطة وجميلة على الحقيقة أيضاً.

وتابعت الدكتورة خلود قائلة: "هي بسيطة، وجميلة، حليوة يعني"، مشيرة إلى أنها شعرت بأن جورجينا رودريغيز كانت تعاني من التوتر في ذلك الحفل؛ بسبب تركيز الكل عليها، قائلة: "كنت أحسها شوية متوترة الكل والعيون عليها".



وجاء ذلك بعد موجة السخرية التي طالتها بسبب إطلالتها في حفل إطلاق عطر جورجينا والمقارنات التي عقدها البعض بين نجمات الخليج وجورجينا رودريغيز؛ بسبب إطلالتهن وتسبب الأمر في موجة من السخرية منهن، ردت عليها الدكتورة خلود وإلهام الفضالة ونهى نبيل.

في فيديو نشرته عبر حسابها الموثق على سناب شات، ردت الدكتورة خلود على الانتقادات التي طالت إطلالتها، حيث وصفها البعض بأنها "مبالغ فيها وكأنها متوجهة لحفل زفاف"، وهو أمر لم تنكره المشهورة الكويتية.





وأبدت الدكتورة خلود استياءها من التعليقات، موضحة: "ليس من واجبي ارتداء ملابس لإرضاء أذواقكم، بل أرتدي ما يناسبني ويعجبني. هذا هو ذوقي الخاص".

كما أوضحت أن التعليقات حول الفستان الذي اختارته، والمزين بالريش، كانت صحيحة إلى حد ما، حيث أكدت أنها دائماً تختار ما تراه الأكثر أناقة. وأضافت: "بالفعل الحفل كان زفافاً لأصحاب الشركة، وكل شخص يرتدي ما يناسبه".

في المقابل، تميزت جورجينا رودريغيز بإطلالة سوداء كلاسيكية جمعت بين البساطة والأناقة، بفستان غير منتظم الأطراف زاد من رونقه الكشاكش الجانبية، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة. أكملت إطلالتها بحذاء ذهبي بكعب عال وحقيبة صغيرة بنية اللون، لتبرز توازنًا أنيقًا بين الكلاسيكية والعصرية، وهو ما أثار إعجاب الحضور.





إطلالة جورجينا البسيطة وضعت بقية المشهورات في مرمى الانتقادات والمقارنات، حيث وصف البعض إطلالاتهن بالمبالغ فيها. هذا التباين أثار سخرية الفاشينيستا نهى نبيل وشقيقتها ريم نبيل، اللتين علقتا على الفرق الكبير في الأسلوب، حيث قالت ريم مازحة: "واحنا ما بقى تطريز وريش".



ومن جهتها أكدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أن إطلالتهن تميزت بالاحتشام والاحترام، وأن الجميع يعلم أن مشهورات الخليج اللواتي تواجدن في الحفل يتمتعن بسمعتهن في حسن اختيار الإطلالات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن في النهاية الأمر يخضع للأذواق الشخصية، فما يمكن أن يحب شخص قد ينتقده شخص آخر، ولكنها في النهاية راضية عن نفسها وعن إطلالتها. (ليالينا)