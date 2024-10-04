بعد أن أثارت تصريحاتها عن لبنان غضب الفنانين.. يسرا توضح وهذا ما قالته!

حضرة الممثّلة العربيّة مدام #يسرا:
تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا،
الممزوجةِ ب "مِسك دماء شهدائنا".
أحداث؟
أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟
حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة!هيدي ما اسمها أحداث،
اسمها "إبادة"
اسمها حرب، مجازر!
اتعلمتِ… pic.twitter.com/ECRkR8Xyyp
— lorraine kodeih (@lorrainekodeih) October 2, 2024
حضرة الممثّلة العربيّة مدام #يسرا:
تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا،
الممزوجةِ ب "مِسك دماء شهدائنا".
أحداث؟
أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟
حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة!هيدي ما اسمها أحداث،
اسمها "إبادة"
اسمها حرب، مجازر!
اتعلمتِ… pic.twitter.com/ECRkR8Xyyp
الى الممثلة يسرا ،
اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه . #يسرا
— Roula Hamadeh (@roulahamadeh) October 3, 2024
الى الممثلة يسرا ،
اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه . #يسرا
لبنان هي بلدي الثاني و قلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها .. في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للايقاع بنا .. وأنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا و قالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة و إنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم… pic.twitter.com/l6HNBLRpgM
— Youssra (@Youssra) October 3, 2024
لبنان هي بلدي الثاني و قلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها .. في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للايقاع بنا .. وأنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا و قالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة و إنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم… pic.twitter.com/l6HNBLRpgM