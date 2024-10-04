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فنون ومشاهير

بعد أن أثارت تصريحاتها عن لبنان غضب الفنانين.. يسرا توضح وهذا ما قالته!

Lebanon 24
04-10-2024 | 09:48
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انتشر في الساعات الفائتة فيديو مجتزأ لحديث الفنانة يسرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الجونة السينمائي.

 وتناول الفيديو المجتزأ وصف الفنانة المصرية يسرا لما يحصل في لبنان على أنه "أحداث"، ما أثار بلبلة كبيرة وعرضها لهجوم من قبل عدد من الفنانين اللبنانيين ورواد مواقع التواصل.

وكانت الممثلة لورين قديح قد كتبت في حسابها عبر موقع إكس: "حضرة الممثّلة العربيّة مدام يسرا: تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا، الممزوجةِ ب "مِسك دماء شهدائنا"... أحداث؟... أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟... حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة! هيدي ما اسمها أحداث،
اسمها "إبادة"... اسمها حرب، مجازر!... اتعلمتِ فين حضرتك وانت ممثلة مُلهمة انو "جارك لما يِتباد اطلع عادي أمشي على السجادة الحمراء وأهيّص وافرح "... تعرفي حضرتك انو أعظم ممثل في تاريخ السينما مارلون براندو اعتذر عن استلام جائزة الاوسكار وما حضرش المهرجان تضامنًا مع "السكان الأصليين" لأمريكا؟... "وبرحمة الشهداء، بلاش بكرا توقفوا دقيقتين صمت على أرواح شهدائنا، كنا عايزين تصرّخوا وتشهدوا على مجازر ترتكب بحق شعب،... والمرتكب العدو الصهيوني... "ما قولتلكيش؟... صمتكم عن "الأحداث" يشبه صمت القبور".

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