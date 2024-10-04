بعد أن أثارت تصريحاتها عن لبنان غضب الفنانين.. يسرا توضح وهذا ما قالته!

حضرة الممثّلة العربيّة مدام #يسرا : تحيّة مُعطّرة برائحةِ بارود الصواريخ المتساقطة فوق رؤوسنا وأحلامنا، الممزوجةِ ب "مِسك دماء شهدائنا". أحداث؟ أحداث لبنان اللي حصلت من كم يوم؟؟؟ حضرتك ما أخطأتيش، حضرتك ارتكبتِ خطيئة!هيدي ما اسمها أحداث، اسمها "إبادة" اسمها حرب، مجازر! اتعلمتِ… pic.twitter.com/ECRkR8Xyyp

الى الممثلة يسرا ،

اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه . #يسرا — Roula Hamadeh (@roulahamadeh) October 3, 2024

لبنان هي بلدي الثاني و قلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها .. في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للايقاع بنا .. وأنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا و قالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة و إنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم… pic.twitter.com/l6HNBLRpgM — Youssra (@Youssra) October 3, 2024

أما الممثلة القديرة رلى حمادة فكتبت: " الى الممثلة يسرا، اود لفت نظرك الى ان ما يجري في لبنان ليس "احداث " انما هي "حرب" يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على بلدنا . اقتضى التنويه".إلا أن يسرا نشرت فيديو، في وقت لاحق، يتضمن الحديث الكامل في حسابها عبر موقع إكس، وأرفقته بالتالي: "لبنان هي بلدي الثاني و قلبي يعتصر حزنا على كل شبر فيها .. في ظروف زي دي دايماً بيكون في ناس كل غرضها تحوير مضمون الكلام للايقاع بنا .. وأنا هنا بأكد إن مضمون حديثي هو أن شعب مصر قلبا و قالباً مع كل الدول العربية اللي بتمر بظروف عصيبة و إنه إقامة أي مهرجان في المقام الأول هو دعم القضايا من خلال الفن و السينما ولا نقلل شأناً من ما يجري من أحداث إنه عنصر المفاجأة مش بيكون خادمنا في إننا نسلط الضوء على دولة بالأخص، وأوضحت حزني الشديد على كل ما يحدث في بلادنا وطننا العربي من هجمات العدو .. حفظ الله بلادنا و أسقط أعداءنا."