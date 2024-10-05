"فستان أنيق بنقشة الفهد".. هكذا ودعت غادة عبد الرازق أسبوع الموضة في باريس (صور)

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وجاءت جلسة التصوير التي خضعت لها غادة عبد الرازق لتودع بها أسبوع الموضة حيث ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًأ أنيقًا بنقشة الفهد، وعلقت عليها بقولها: "وداعًا أسبوع باريس للموضة".وتميّز فستان غادة الطويل بمعانقته قوامها وخط عنق منخفض، وقد نسقته تحت سترة قصيرة باللون الأسود، وحقيبة يد بنقشة مماثلة.من ناحية أخرى كشفت غادة عبد الرزاق عن مشاركتها في رمضان المقبل 2025، بمسلسل من إخراج نادين خان، ونشرت عبر حسابها بـ"إنستغرام" صورة من كواليس التحضيرات، معلقة: "من كواليس تحضير مسلسل رمضان 2025، تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان".يُذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل "صيد العقارب"، الذي دارت أحداثه حول عايدة، عالمة الحشرات التي تعيش حياة مليئة بالصراعات بعد مقتل أخيها. (لها)