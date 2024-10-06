بالصور.. هذه آخر صيحات الفساتين باللون الزهري

عندما يتعلق الأمر بإطلالات السهرة، يُعتبر اللون الزهري بتدرجاته المختلفة خياراً مثالياً لإضفاء لمسة من الأنوثة والرقي على إطلالتك، فهو يجسد الأناقة والأنوثة، ويُضفي طابعاً مميزاً على كل مناسبة.
فما هي آخر صيحات الموضة؟
الفستان الزهري القصير بالقصّة المنفوشة
تألقي في المناسبات بإطلالة تُحاكي أميرات ديزني بالفستان الزهري المنفوش الذي يزيد من أنوثتك وجاذبيتك، كهذا الفستان من ماركة Estera، بياقة القلب والتنورة المموجة بقصّة واسعة لتخطفي الأنظار مثل النجمات، وقد زاد سحره بالحذاء المعدني باللون الفضي بسوار الكاحل، والذي يتناسب بشكل كبير مع الفساتين القصيرة، وزاد سحراً مع لمسة بالعقد الطبقات الأسود حول الرقبة.
الفستان الزهري المطبوع بالورود
صيحة أخرى رائجة من أبرز موديلات فساتين سهرة قصيرة باللون الزهري، وهي التصاميم المزينة بطبعات الورود الملونة للمسة نابضة بالحياة تتناسب مع امرأة مرحة محبة للإطلالات العصرية واللافتة للأنظار، وقد اخترنا لكِ هذا الفستان من Almeida بحمالات رفيعة وقصّة تتسع من أسفل الصدر، وقد اكتملت جاذبية الفستان بحذاء أبيض مرتفع مزين بفيونكات باللون الأبيض مع جوارب قصيرة بنفس اللون، حيث إن الفستان المنقوش يتطلب أكسسوارات ناعمة بألوان هادئة.
الفستان الزهري بالقصّة البسيطة والناعمة
لمحبات الرقة والأنوثة دون تكلف، ستكون الفساتين الزهري القصيرة بالقصّات البسيطة هي الأكثر تناسباً مع ذوقك، مع لمسات رقيقة تمنحك المزيد من الأنوثة، مثل فستان أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta بدرجة مميزة من اللون الزهري، بأكمام الورود القصيرة مع قصّة تُحدد الخصر مزيناً بجيوب على الجانبين، لتبدو إطلالتك في غاية الأناقة والرقي.
الفستان الزهري المزين بوردة كبيرة على الصدر
يرتبط اللون الزهري بلون الورود، ولذلك عادةً ما نجد الفساتين بهذا اللون مزينةً بتفاصيل مستوحاة من الطبيعة والأزهار المتفتحة لمزيد من الأنوثة والحيوية، وقد أعجبنا هذا الفستان الزهري القصير من كارولينا هيريرا Carolina Herrera المزين بوردة كبيرة على الصدر مع تنورة بقصّة واسعة، وزاد سحراً مع الحذاء الزهري بالكعب العالي والمدبب من الأمام.
الفستان الزهري بالقصّة الأوف شولدر
على الرغم من تبدل صيحات الموضة وظهرت موديلات فساتين سهرة مختلفة، يحتفظ الفستان الأوف شولدر بمكانته في عالم الموضة، حيث إنه الأكثر أنوثةً ورقّةً، وتفضله كثير من النساء، مثل هذا الفستان الزهري القصير بالحمّالات المنسدلة أسفل الكتفين، مع تنورة منفوخة من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland، وتم تنسيقه مع حذاء معدني فضي بتفاصيل شفافة وفيونكة أمامية، وقلادة قصيرة.
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الفستان الزهري بالتفاصيل الفضي
يتناغم اللون الزهري مع اللون الفضي بشكل كبير، ليمنحه لمسة فخمة ولافتة للأنظار، ولذلك لا تترددي في اقتناء موديلات فساتين سهرة قصيرة باللون الزهري مع لمسات الفضي الساحرة، مثل فستان كريستيان سيريانو Christian Siriano الذي يجمع بين الأنوثة والفخامة، فهو بالقصّة الأوف شولدر الأخاذة، مع تفاصيل بارزة تزين الصدر، وتطريزات فضي بشراشيب قصيرة، مع تنورة بسيطة، وبالطبع سيكون الحذاء الفضي هو الأكثر تناسباً مع هذا الفستان. (ليالينا)