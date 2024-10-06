Advertisement

المرأة

دخل بحالة من التأثر الكبير... أحلام لماجد المهندس: دموعك غالية

Lebanon 24
06-10-2024 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1258088-638638404489931467.jpg
Doc-P-1258088-638638404489931467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل الفنان العراقي ماجد المهندس بحالة من التأثر الكبير وصولاً إلى البكاء، أثناء أدائه أغنية "دنيا الوله" للفنان الكويتي عبدالله الرويشد بسبب أزمة الأخير الصحية، ما دفعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إلى التفاعل بدورها.
Advertisement

وأعادت المطربة الخليجية نشر مقطع فيديو يرصد حالة المهندس في حفله الأخير بدولة الكويت، معلقةً بتدوينة عبر حسابها الرسمي في موقع "إكس": "دموعك يا غاليه الغالي يا بو محمد (المهندس) يارب ترجع يا بو خالد (الرويشد) اشتقنا لك كلنا".

وكان المهندس قدّم تحية إلى الرويشد على المسرح قائلاً: "الله يقومه بالسلامه ويرده لاهله وناسه والنا، أنا بالنسبة لي عبدالله اخ كبير وصاحب فضل كبير علي".


وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله الرويشد تعرّض لأزمة صحيّة في شهر شباط الماضي، وأدخل على إثرها إلى "مستشفى جابر" بالعاصمة الكويتية حيث مُنعت عنه الزيارة بتوصية من الأطباء، قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج.

وظهر الرويشد في فيديو من ألمانيا، وهو يجلس على كرسي متحرك وقد خسر الكثير من وزنه، وكان يضحك بشكل تلقائي مع أصدقائه، قبل ظهوره في مقطع مصور آخر أعلن فيه عن أغنيته الجديدة "ما قلتلك". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:54 | 2024-10-06
06:06 | 2024-10-06
04:00 | 2024-10-06
02:00 | 2024-10-06
00:00 | 2024-10-06
10:14 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24