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المرأة
دخل بحالة من التأثر الكبير... أحلام لماجد المهندس: دموعك غالية
Lebanon 24
06-10-2024
|
12:37
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دخل الفنان العراقي ماجد المهندس بحالة من التأثر الكبير وصولاً إلى البكاء، أثناء أدائه أغنية "دنيا الوله" للفنان الكويتي عبدالله الرويشد بسبب أزمة الأخير الصحية، ما دفعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي إلى التفاعل بدورها.
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وأعادت المطربة الخليجية نشر مقطع فيديو يرصد حالة المهندس في حفله الأخير بدولة الكويت، معلقةً بتدوينة عبر حسابها الرسمي في موقع "إكس": "دموعك يا غاليه الغالي يا بو محمد (المهندس) يارب ترجع يا بو خالد (الرويشد) اشتقنا لك كلنا".
وكان المهندس قدّم تحية إلى الرويشد على المسرح قائلاً: "الله يقومه بالسلامه ويرده لاهله وناسه والنا، أنا بالنسبة لي عبدالله اخ كبير وصاحب فضل كبير علي".
وتجدر الإشارة إلى أن عبدالله الرويشد تعرّض لأزمة صحيّة في شهر شباط الماضي، وأدخل على إثرها إلى "مستشفى جابر" بالعاصمة الكويتية حيث مُنعت عنه الزيارة بتوصية من الأطباء، قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج.
وظهر الرويشد في فيديو من ألمانيا، وهو يجلس على كرسي متحرك وقد خسر الكثير من وزنه، وكان يضحك بشكل تلقائي مع أصدقائه، قبل ظهوره في مقطع مصور آخر أعلن فيه عن أغنيته الجديدة "ما قلتلك". (لها)
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