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المرأة

إلهام شاهين ترد على انتقادات تصريحاتها عن فلسطين

Lebanon 24
06-10-2024 | 23:00
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ردّت الفنانة إلهام شاهين على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كلمتها خلال تكريمها بمهرجان أيام القاهرة للمونودراما، وحديثها عن حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين حتى في ظل وجود دولة إسرائيل، وكان سبباً في هجوم الفنان الفلسطيني غنام غنام عليها في كلمته في المهرجان.
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قالت إلهام: "الناس اللي بتهاجم بتهاجم وخلاص وطول الوقت وعلى أي تصريح سواء صح أو غلط، أنا مبقتش شاغلة نفسي أرد عليهم، كلامي كان واضح أن إحنا مؤقتًا دلوقتي نرضى بقيام الدولة الفلسطينية أولًا حتى لو مازالت إسرائيل موجودة، أما إن الفلسطينيين يقدروا يخرجوا كل الإسرائيليين من بلدهم تبقى مرحلة تانية، لكن مرحلة أولى يبقى الاعتراف بدولة فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية أولًا واعتراف العالم بها، هو دا المهم في اللحظة دي وبعدين يكملوا بقى حربهم إنهم يقدروا يخرجوا 6 ولا 7 مليون إسرائيلي من بلدهم دا شيء عظيم بس دا يبقى مرحلة لسه مؤجلة لأنها مش سهلة، ناخد مكسب أولي وبعدين ناخد مكاسب أخرى بعد كده دا معنى الكلام وأعتقد أنه واضح".

وتابعت: "أظن واضح من كلامي إني متعاطفة جدا مع فلسطين معنديش أي تعاطف مع إسرائيل كلامي واضح أنا بدأت كلامي إن قلوبنا مع فلسطين وبحيي الفنان الفلسطيني وأقوله وصل صوتنا للفلسطنيين إن كلنا قلوبنا معاهم في الظرف الصعب اللي بيمروا بيه، وإننا مش هنهدأ إلا بقيام الدولة الفلسطينية حتى لو إسرائيل لسه موجودة، وقلت لازم العقلاء في العالم يضغطوا على هذا النتنياهو من أجل إعلان دولة فلسطين وتوقف الحرب وإحنا دعاة سلام مش دعاة حروب، أكيد أنا كل تعاطفي مع فلسطين ووالله لو الفلسطينيين قادرين في هذه المرحلة إنهم يخرجوا الإسرائيليين من البلد دا إنجاز عظيم لأن إسرائيل عدوة للمنطقة مش ليهم بس". (لها)
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