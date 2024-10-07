بالصورة: ميغان ماركل تتألق بالأحمر في لوس أنجلوس بدون الأمير هاري

خلال حضورها حفل جمع التبرعات لمستشفى الأطفال في لوس أنجلوس، خطفت ميغان ماركل الأنظار مُرتديةً فستانًا طويل باللون الأحمر.



وتألقت دوقة ساسكس في الحدث الخيري "Children’s Hospital 2024 Los Angeles Gala"، الذي حضرته بدون زوجها الأمير هاري، كما شهد أيضًا حضور عدد من النجوم الآخرين.



وظهرت ميغان في المناسبة الإنسانية بإطلالة تشبه إطلالة جيسيكا رابيت بأحدث ظهور لها في لوس أنجلوس، واختارت فستانًا أحمر طويل من كارولينا هيريرا، يتميز بفتحة عن الرقبة وفتحة عند فخذ.





كانت هذه المرة الثانية التي تظهر فيها ميغان بفستانها هذا، حيث ارتدته سابقًا عشية يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة ويوم الهدنة في المملكة المتحدة في العام 2021، كما انضم هاري إليها في ذلك الوقت.



واختارت مكياج خفيف لتُكمل إطلالتها في المناسبة الخاصة، كما تركت شعرها الأسود مفروداً على كتفيها.



ليلة الدوقة كانت مليئة بالوجوه المعروفة، بعد حضور ديمي لوفاتو وأدائها على المسرح، إضافةً إلى حضور كل من جيمي لي كورتيس وكالي كوكو.





يأتي حضور ميغان المُنفرد بغياب هاري، بعد أن أمضى الدوق مؤخرًا عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، مستمتعاً بالمشي لمسافات طويلة مع بعض من أصدقائه في لوس أنجلوس.



وشوهد هاري وميغان بمفردهما مؤخرًا في عدد من المناسبات، حيث قام هاري ببعض الرحلات وحيداً، بما فيها التوجه إلى ليسوتو ولندن، وظهر في 10 مناسبات بدون ميغان على مدار الأسبوعين الماضيين. (ET بالعربي)





