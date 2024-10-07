3 فنانات توفين بالسرطان.. فمنْ هنَّ؟





وأُصيبت الفنانة السعودية الراحلة عتاب واسمها الحقيقي هو "طروف عبد الخير آدم هوساوي"، بمرض السرطان عام 1997، ولكنها لم تعلن بشكلٍ رسمي وقتها عن مرضها، وكانت قوية وتحملت إلى أن توفيت في 19 آب 2007 بالقاهرة بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان، وكانت تبلغ من العمر 59 عاماً. وقد سافرت للعلاج إلى الولايات المتحدة، وبعدها سافرت إلى السعودية قبل أشهر قبل وفاتها للعلاج، وقد ساندها وقتها عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة، إلا أن حالتها تدهورت، فقررت أن تعود إلى القاهرة وتوفيت بعد عودتها بيوم واحد من وصولها، وتركت إرثاً فنياً كبيراً وأعمالاً لا زالت باقية بذاكرة محبي الفن.

Advertisement

وأحبت الفنانة الراحلة عتاب الفن منذ طفولتها وكانت من أوائل الفنانات السعوديات، اشتهرت بطريقة خاصة لها بتقديم أغانيها وهي الطريقة الاستعراضية التي أحبها الجمهور بهذا اللون وتميزت به. اكتشفها الفنان الراحل طلال مداح ودخلت الفن وهي طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 13 عاماً، وبدأت بالغناء، ثم انطلقت شهرتها بمصر عندما قدمها الراحل عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته بعدها انتقلت للعيش بالقاهرة وبدأت فيها نشاطاتها الفنية هناك. تسبب مرض السرطان بوفاة الكثير من الفنانات اللواتي غادرن الحياة بعد صراع مع هذا المرض، ومنهن فنانات خليجيات؛ وهن الفنانة السعودية عتاب، الفنانة الكويتية جواهر، والفنانة البحرينية صابرين بورشيد.وأُصيبت الفنانة السعودية الراحلة عتاب واسمها الحقيقي هو "طروف عبد الخير آدم هوساوي"، بمرض السرطان عام 1997، ولكنها لم تعلن بشكلٍ رسمي وقتها عن مرضها، وكانت قوية وتحملت إلى أن توفيت في 19 آب 2007 بالقاهرة بعد معاناة وصراع طويل مع مرض السرطان، وكانت تبلغ من العمر 59 عاماً. وقد سافرت للعلاج إلى الولايات المتحدة، وبعدها سافرت إلى السعودية قبل أشهر قبل وفاتها للعلاج، وقد ساندها وقتها عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة، إلا أن حالتها تدهورت، فقررت أن تعود إلى القاهرة وتوفيت بعد عودتها بيوم واحد من وصولها، وتركت إرثاً فنياً كبيراً وأعمالاً لا زالت باقية بذاكرة محبي الفن.وأحبت الفنانة الراحلة عتاب الفن منذ طفولتها وكانت من أوائل الفنانات السعوديات، اشتهرت بطريقة خاصة لها بتقديم أغانيها وهي الطريقة الاستعراضية التي أحبها الجمهور بهذا اللون وتميزت به. اكتشفها الفنان الراحل طلال مداح ودخلت الفن وهي طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 13 عاماً، وبدأت بالغناء، ثم انطلقت شهرتها بمصر عندما قدمها الراحل عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته بعدها انتقلت للعيش بالقاهرة وبدأت فيها نشاطاتها الفنية هناك.

واشتهرت بأغنية "جاني الأسمر" كما غنت العديد من الأغاني كان من أبرزها أحطك في قلبي، ارجع وأقول غلطان، اسمعوا شكوتي، البارحه خذت القرار، الله حسيبك، الله من عبرة، بشروني، حبك مسافة، حبيبي ما همه غير الشكشكة، خلاص من حبكم، دنياك حلوة، ردي علي، على سطح البلكونه، علشانه، عين ورمني، مجاريح، من أجلكم عشنا، من فارق الخلان، من فينا يا هل ترى، وقلنا نتوب، يا سعودي يا سعودي، يا عيوني ليه تبكين الحبيب، يا قلم بسم الله، يا معوض من صبر، يا هلا هذا قمرنا، مرو علي اثنين.





أما الفنانة الراحلة جواهر الكويتية، فكانت بدايتها الفنية من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش" وهي لا زالت طالبة، ولكنها لم تستمر بسبب الدراسة وعادت من جديد، وقدمت عدداً من الأعمال إلى عام 2018، وفي 2019 أعلنت إصابتها بالسرطان وتوقفت عن تقديم الأعمال الفنية.

وقدمت جواهر خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية وكان منها: مسلسل "عندما تشتعل الثلوج"، "بيت تسكنه سمرة"، "إثنان على الطريق"، "ناس وناس"، "يوم آخر"، "قلوب متحجرة"، "حتى التجمد"، "غربة مشاعر"، "رحلة انتظار"، "اللقيطة"، "ليلة عيد"، "ساهر الليل"، "قصة هوانا"، "الجليب"، "الحب المستحيل"، "نساء من زجاج"، "امرأة تبحث عن المغفرة"، "جار القمر"، "الملافع"، "لمحات"، "لك يوم"، "حريم بو سلطان"، "بعد النهاية ""إلى أبي وأمي مع التحية"، "كالوس"، "ذكريات لا تموت"، "إقبال يوم أقبلت"، "البرواز"، "سامحني خطيت".



كما شاركت بعدد من المسرحيات كان منها مسرحية "الخفاش"، "نهاية مخروش"، "جزيرة الذهب"، "قروب بو خلي"، "زار وطار"، "ملكة الظلام"، "عائلة آدم".



كذلك الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، فأعلن والدها إصابتها بالسرطان في 2019، وبدأت رحلت علاجها خارج البحرين وتحسنت حالتها الصحية بشكلٍ طفيف، ولكنها سرعان ما تعرضت لانتكاسة بعد صراع مع مرض السرطان وتوفيت في 22 يوليو 2019 في ألمانيا.

وقدمت صابرين العديد من الأعمال الفنية منذ أن دخلت عالم الفن بالإضافة إلى أنها قدمت عدداً من البرامج.



وقدمت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد العديد من الأعمال والبرامج، وكانت بداية ظهورها كمذيعة؛ حيث قدمت عدداً من البرامج بتلفزيون إذاعة البحرين، ثم دخلت عالم الفن من خلال مسرحية "مصباح زين"، ومن ثم توالت أعمالها الفنية، ومن أبرز المسلسلات التي قدمتها مسلسل "أمي دلال والعيال"، "أنا عندي نص"، "عشاق رغم الطلاق"، "محطة انتظار"، "المواجهة"، "خيوط الحرير"، "أماني العمر"، "حياة ثانية"، "على ذمة التحقيق"، " أحلام وردية"، "المسافات"، "درب العرايس"، "الوجه المستعار"، "النور"، "امرأة مفقودة"، "كسر الخواطر"، "أهل الدار".

وشاركت بعدد من الأعمال المسرحية ومنها مسرحية "هذا الميدان يا حميدان"، "خفيف خفيف"، "كوخ حارسات الغابات"، "مصباح زين مجاميع"، "وين ما نطقها عوية". كما قدمت عدداً من البرامج كان منها "سراي" على قناة العدالة، "ليالي الكويت" تلفزيون الكويت، "صيف البحرين" تلفزيون البحرين. (سيدتي)