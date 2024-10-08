ريهانا تبرز جمالها بأسلوب جديد في عيد ميلاد حبيبها آيساب روكي (صور)

حضرت المغنية العالمية ريهانا عيد ميلاد حبيبها آيساب روكي، الـ 36، الذي احتفل به في مدينة نيويورك مساء الأحد، بإطلالة لافتة للانتباه. فأي ستايل اختارته لهذه المناسبة؟



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بدت ريهانا أكثر جمالاً في أحدث إطلالاتها. فمن النادر أن تطل النجمة بستايل كلاسيكي، بل تميل دائماً نحو اللوكات العصرية والغريبة أحياناً، لكن النجمة قررت الاحتفال بعيد ميلاد حبيبها ASAP Rocky بأسلوب جذّاب.والتقطت عدسات الكاميرا صوراً للنجمين في أثناء خروجهما من أحد المطاعم في مدينة نيويورك، وبدا الثنائي في مظهر منسق معاً، حيث أطلت ريهانا بفستان أسود طويل من الليكرا بأكمام من مجموعة LaQuan Smith لربيع 2025.وأكملت النجمة إطلالتها بمعطف فرو قصير من اللون البني، فأطلت بلوك متكامل من الماركة الأمريكية. نسقت مع الستايل حذاء كلاسيك من Gianvito Rossi ومجوهرات ذهبية من Marie Lichtenberg.من جانبه، بدا روكي بمظهر جديد عبارة عن معطف بمربعات فوق بدلة رمادية وأزرار مخططة من مجموعة Bottega Veneta لربيع 2025.وكانت ريهانا قد حضرت أخيراً عرض أزياء Alaïa الذي أقيم ضمن أسبوع الموضة في نيويورك. واختارت النجمة ثوباً مغطى بالكريستال.وفي وقت سابق، أعلنت ريهانا تعاقدها مع Dior الفرنسية، لتكون الوجه الإعلاني لعطرها، ونشرت دار العطور الشهيرة الحملة الإعلانية التي زينتها النجمة.