Advertisement

المرأة

بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب

Lebanon 24
08-10-2024 | 10:29
A-
A+

Doc-P-1259092-638640053668144450.jpeg
Doc-P-1259092-638640053668144450.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبرت الممثلة والإعلامية ريتا حرب عن حبها لبلدها لبنان بالكلمات المؤثرة والدعاء في منشور عبر حسابها على إكس.
وكتبت ريتا في المنشور: "لبنان هالبلد الزغير ومحط أنظار العالم كلو لبنان بيستحق يرفع راسو ويزدهر وشعب لبنان بيستحق يعيش بسلام وكرامة يا رب اسمع صلاواتنا جميعاً وخفف وجع وظلم وقهر وخوف ..بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب إحمي لبنان وإحمينا جميعاً". (lbc)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:05 | 2024-10-08
06:46 | 2024-10-08
04:20 | 2024-10-08
00:50 | 2024-10-08
23:00 | 2024-10-07
14:19 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24