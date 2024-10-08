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المرأة
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
Lebanon 24
08-10-2024
|
10:29
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عبرت الممثلة والإعلامية ريتا حرب عن حبها لبلدها لبنان بالكلمات المؤثرة والدعاء في منشور عبر حسابها على إكس.
وكتبت ريتا في المنشور: "لبنان هالبلد الزغير ومحط أنظار العالم كلو لبنان بيستحق يرفع راسو ويزدهر وشعب لبنان بيستحق يعيش بسلام وكرامة يا رب اسمع صلاواتنا جميعاً وخفف وجع وظلم وقهر وخوف ..بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب إحمي لبنان وإحمينا جميعاً". (lbc)
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