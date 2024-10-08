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فنون ومشاهير

وفاة مغنية شابة بطريقة مأساوية جدًا.. فمن هي؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:08
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توفيت المغنية الشابة نيل سميث، التي اشتهرت بتعاونها مع فرقة The Flaming Lips عن 17 عامًا، وفق ما أعلنته صحيفة TMZ العالمية.
 
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نيل سميث


وكان من المفترض أن تصدر سميث ألبومها الفردي الأول من خلال شركة Bella Union، قبل وفاتها وفقًا لمالك الشركة، سيمون رايموند.

وقالت عائلتها في بيان رسمي لها إن سميث "اختطفت بطريقة وحشية من بين عائلتها"، ووصفتها بأنها "شجاعة وموهوبة وفريدة وجميلة"، مؤكدة أنها ما زالت تعاني من صدمة وفاتها لأنها كان لديها الكثير لتختبره في الحياة.


وفي الوقت نفسه، أعلن مغني فرقة "ذا فلامينج ليبس" واين كوين أن سميث توفيت في حادث سيارة بعد احيائها حفل الفرقة يوم السبت في بورتلاند بولاية أوريجون.
 
وسجلت سميث ألبومًا مع الفرقة قبل ثلاث سنوات عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها فقط.

وشارك رايموند صور لراحلة نيل سميث، وكتب في تعليقه: " شعرنا بالصدمة والحزن عندما سمعنا عن الوفاة المفاجئة والمأساوية لفنانتنا وصديقتنا العزيزة نيل سميث، خلال عطلة نهاية الأسبوع في كولومبيا البريطانية".

وقال إن نيل كانت تبلغ من العمر  17 عاماً فقط، وكانت تسعد لإصدار أول ألبوم منفرد لها في العام المقبل 2025، وتم تسجيله في برايتون.

واختتم منشوره قائلًا "بينما نحاول تقبل الأخبار المأساوية ومن أجل احترام أسرة نيل، لا يمكننا الإدلاء بأي تصريحات إضافية في هذا الوقت". (البوابة)

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