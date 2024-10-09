زوجها رجل أعمال.. فنانة شهيرة تستقبل مولودها الثاني وهذا اسمه

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بعد أيام قليلة على نشر الفنانة هاجر أحمد صوراً كشفت فيها عن حملها، نشرت هاجر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً أعلنت من خلالها عن استقبالها مولودها الثاني من زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، وأطلقت عليه اسم "آدم".ونشرت هاجر مجموعة صور ظهرت فيها مع زوجها ومولودهما، وعلّقت عليها قائلةً: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا... آدم أحمد الحداد 26.9.2024 العائلة فوق كل شيء".وكانت هاجر أحمد قد شاركت جمهورها صوراً تجمعها بزوجها وابنتها خلال إجازتها الصيفية في إحدى الدول الأوروبية، حيث ظهرت ببطن منتفخ، وعلّقت على الصور قائلةً: "قلوبنا ممتلئة، وعائلتنا تكبر"، في إشارة منها إلى قرب ولادة طفلها الثاني. (لها)