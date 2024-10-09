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المرأة
"أكتوبر الوردي".. نجمات يتألقن بإطلالات زهريّة تفيض بالأنوثة والجاذبية! (صور)
Lebanon 24
09-10-2024
|
09:36
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في عالم الموضة، تتميز كل نجمة بأسلوبها الفريد الذي يعكس شخصيتها وذوقها الخاص. هذا الشهر، وفي إطار الاحتفال بـ"أكتوبر الوردي"، تألقت مجموعة من النجمات بعباءات وفساتين أنيقة باللون الزهري، مما أضفى لمسة من الحيوية والجاذبية على إطلالاتهن.
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تألّقت المدوّنة الكويتية فوز الفهد بإطلالة لافتة، حيث اختارت عباءة مفتوحة باللون الزهري الفوشيا، مما أضفى لمسة من الحيوية والأنوثة على مظهرها. تمزج العباءة بين الأناقة التقليدية واللمسات العصرية، وقد نسّقتها فوز مع فستان أبيض مزيّن بتفاصيل زهرية، وأكملت إطلالتها بحقيبة فضّية فخمة وحذاء ميول مفتوح باللون الزهري، مما أضفى شعوراً بالراحة والأناقة.
اختارت النجمة المصرية ياسمين صبري أن تطل بأسلوب جميل باللون الزهري، حيث انتقت فستاناً من الشيفون الحريري عكس صيحة الكشكش، وأضفى لمسة من العفوية. نسّقت ياسمين مع الفستان مجوهرات ناعمة، بما في ذلك عقد ماسي، واعتمدت تسريحة شعر طويلة ومكياج نيود.
أطلّت درّة زروق بفستان أنيق زهري اللون، تميز بقماش الستان الحريري الفاخر وبتصميم انسيابي وفُتحة جانبية. وأضافت الحمّالات الرفيعة للفستان لمسة من الأنوثة والنعومة. وأكملت درّة إطلالتها بحذاء شفّاف وحقيبة بيضاء.
الجميلة هنا الزاهد اختارت فستاناً زهرياً تميّز بقَصّة منفوشة وحمّالات رفيعة وخصر ضيّق، مما أضفى عليه لمسة من الجاذبية. صُمّم الفستان بقماش الشيفون الفخم مع فُتحة ساق عالية، مما أضاف لمسة جريئة إلى الإطلالة.
اختارت نجوى كرم فستاناً من اللون الزهري الجريء، جاء من دون أكمام وبصيحة الكتف الواحدة، مما أضفى لمسة جريئة ومنعشة، وأبرز أنوثتها بشكل أنيق. ونسّقت نجوى الفستان مع تسريحة شعر "كيرلي طويل"، مما أضاف حيوية إلى إطلالتها، بينما أكمل مكياج عيون القطة وأحمر الشفاه النيود الهادئ مظهرها بأسلوب راقٍ، ليكون مصدر إلهام لإطلالتك في "أكتوبر الوردي". (لها)
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