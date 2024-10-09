فنانة شابة تظهر بتسريحة شعر جديدة.. هل تليق بها؟ (صور)

احتلت الممثلة المصرية الشابة مايان السيد، غلاف مجلة YUNG لعددها الثاني تحت عنوان "الهدف".

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وتألقت مايان على غلاف المجلة بعدة إطلالات متنوعة تعكس شخصيتها الفريدة، حيث اعتمدت تسريحة شعر مغايرة عما اعتاد عليه جمهورها، إذ اختارت تسريحة شعر الغرة القصيرة وشعر أسود انسدل بطريقة انسيابية على جانبي كتفها.



ولإحدى الإطلالات، اختارت فستانًا أسود من توقيع دار الأزياء ABADIA، جاء بقصة بقصة الماكسي وتميَّزت تنورته بقماش التل الوردي، وتزيَّنت بساعة من CARTIER، وإكسسوار للشعر من GEORGES HOBEIKA. وتألقت مايان على غلاف المجلة بعدة إطلالات متنوعة تعكس شخصيتها الفريدة، حيث اعتمدت تسريحة شعر مغايرة عما اعتاد عليه جمهورها، إذ اختارت تسريحة شعر الغرة القصيرة وشعر أسود انسدل بطريقة انسيابية على جانبي كتفها.ولإحدى الإطلالات، اختارت فستانًا أسود من توقيع دار الأزياء ABADIA، جاء بقصة بقصة الماكسي وتميَّزت تنورته بقماش التل الوردي، وتزيَّنت بساعة من CARTIER، وإكسسوار للشعر من GEORGES HOBEIKA.

أما لإطلالتها الثانية، اختارت فستانًا بلون الفوشيا من توقيع دار أزياء ONORI، جاء من قماش الساتان، وتميَّز بقصة الخصر المنخفض وتنورته النفاشة. وأكملت إطلالتها بقفازات سوداء مزينة بالريش من MINXY، وتزيَّنت بمجموعة من المجوهرات من CARTIER.

وخلال اللقاء، روت مايان السيد قصة رحلتها في السينما المصرية، فمنذ طفولتها المبكرة، أظهرت حبًا عميقًا للفنون المسرحية، وغالبًا ما حوَّلت غرفة المعيشة في منزلها إلى مسرح حيث يمكنها التعبير عن نفسها. (البوابة)