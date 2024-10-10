في نيويورك.. إطلالة مميزة لسيلينا غوميز تجمع بين الكلاسيكية والحداثة (صور)

فهي أخيراً ترتدي قطعاً كلاسيكية (بعض التكرارات للفستان الأسود القصير) وتنسّقها بطريقة تبدو أصلية بالنسبة إليها. ومع ذلك، فقد اختارت الممثلة اليوم تفصيلاً عصرياً غير معتاد، حزام Khaite الشهير.وفي الساعات الأولى من أمس (الثلثاء)، خرجت النجمة الأميركية في مدينة نيويورك للقاء المعجبين وتحيتهم في شركة مستحضرات التجميل الخاصة بها Rare Beauty بإطلالة غير معتادة وأنيقة مستوحاة من ملابس العمل، وتتكوّن من بودي سوداء من Khaite ثمنها 1680 دولاراً أميركياً، مقترنةً ببنطلون واسع الساق باللون العاجي ثمنه 345 دولاراً.ولكن الإكسسوارات هي التي أضفت بعض اللمسات المميزة، بحيث أضافت غوميز بعض القطع المفضّلة، فاختارت حذاءً أسود بكعب مدبّب وحقيبة صغيرة من "سان لوران" Saint Laurent ثمنها 1890دولاراً (حملتها الأسبوع الماضي مع بنطال جينز من Banana Republic لفصل الخريف).ثم أضافت سيلينا غوميز لمسة معدنية إلى إطلالتها الاحترافية، من خلال حزام جلدي مغطّى بمسامير فضّية ضخمة، يبلغ سعره 580 دولاراً، من تصميم العلامة التجارية الفاخرة Khaite.