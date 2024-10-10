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المرأة
رحمة رياض تنضم لـ "إكس فاكتور" بدلاً من أنغام
Lebanon 24
10-10-2024
|
12:20
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انضمت الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان الإماراتي فايز السعيد إلى الفنان اللبناني راغب علامة، في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية العربية الجديدة "إكس فاكتور" The X Factor في موسمه الجديد.
ولا تُعدّ تجربة التحكيم جديدة على رياض، إذ سبق لها المشاركة في لجنة تحكيم برنامج "عراق آيدول" بموسميه الأول والثاني عامَي 2021 و2022.
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وضمّت النسخة السابقة من "إكس فاكتور" في العام الماضي، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة المصرية أنغام بدلاً من السعيد ورياض حالياً.
وشهد البرنامج 6 مواسم سابقة بين عامَي 2006 و2023، وهو متخصّص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقاً. وليس شرطاً أساسياً للاشتراك في المسابقة أن يكون المتقدّمون من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون للحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة. (لها)
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