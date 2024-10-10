Advertisement

المرأة

رحمة رياض تنضم لـ "إكس فاكتور" بدلاً من أنغام

Lebanon 24
10-10-2024 | 12:20
A-
A+

Doc-P-1260232-638641828321511249.jpg
Doc-P-1260232-638641828321511249.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انضمت الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان الإماراتي فايز السعيد إلى الفنان اللبناني راغب علامة، في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية العربية الجديدة "إكس فاكتور" The X Factor في موسمه الجديد.
ولا تُعدّ تجربة التحكيم جديدة على رياض، إذ سبق لها المشاركة في لجنة تحكيم برنامج "عراق آيدول" بموسميه الأول والثاني عامَي 2021 و2022.
Advertisement
وضمّت النسخة السابقة من "إكس فاكتور" في العام الماضي، الفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنانة المصرية أنغام بدلاً من السعيد ورياض حالياً.
وشهد البرنامج 6 مواسم سابقة بين عامَي 2006 و2023، وهو متخصّص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقاً. وليس شرطاً أساسياً للاشتراك في المسابقة أن يكون المتقدّمون من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون للحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة. (لها)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:11 | 2024-10-10
08:08 | 2024-10-10
06:18 | 2024-10-10
04:07 | 2024-10-10
02:35 | 2024-10-10
00:18 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24