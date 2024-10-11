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المرأة
كاريس بشار ترفض الزواج لهذا السبب
Lebanon 24
11-10-2024
|
04:36
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قبل أيام، بدأ تصوير مسلسل حبق الذي تشارك به كاريس بشار في الموسم الرمضاني القادم أمام مهيار خضور في تجربة درامية مختلفة نكشف عن تفاصيلها من خلال نواعم .
بدأت كاريس بشار قبل أسابيع تصوير أولى مشاهدها بشخصية "سليمي " التي لديها قدرة خاصة على قراءة المستقبل بصورة واضحة تجعلها تقوم باتخاذ قرارات مفاجئة وصادمة لكل من حولها، حتى إنها تقوم برفض الزواج من حبيبها المهندس " طيف " ويجسده ميهار خضور بسبب رؤيتها لمستقبل حبهما وانها ستكون سبب وفاته في المستقبل.
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والعمل الذي يتم تصويره في سوريا ستدور أحداثه داخل عشوائيات دمشق وسيتطرّق لبعض تجارب الشخصيات السورية التي تعيش بالحارات الشعبية ومدى تأثّرها بالحرب والصراعات المستمرة داخل المنطقة.
ويشارك ببطولة العمل سلوم حداد، نظلي الرواس، فادي صبيح، لارا بدي وأيمن طعمة، من إخراج باسم السلكا الذي شارك أيضا في كتابته مع بلال الشحادات.
وفور إنتهاء تصوير مسلسل حبق تقوم كاريس بشار بتكثيف تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "تحت سابع أرض" بسوريا أيضاً أمام تيم حسن والذي يقوم بشخصية مفاجئة ضمن أحداث المسلسل، إذ يقوم بتزوير العملة وتبييض الأموال والتجارة فيها مع كبار المافيا.
ويشارك ببطولة المسلسل منى واصف من إخراج سامر البرقاوي وسيشارك العمل في موسم رمضان 2025. (نواعم)
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