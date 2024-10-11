في حملها الأول.. سلمى أبو ضيف بإطلالات جريئة! (صور)

في حال فاتتك هذه المعلومة، فإن سلمى أبو ضيف حامل حالياً بطفلها الأول، أنثى، وأعلنت الخبر في وقت سابق من هذا الشهر.

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مع استعدادها لاستقبال مولودتها، تملأ الجميلة المصرية جدول أعمالها بالخروجات، وبدت خزانة ملابسها أخيراً بعيدة كل البعد عن كونها مملّة. من الواضح أن سلمى أبو ضيف أتقنت فن جعل أسلوبها في ارتداء ملابس الحمل عصرياً.خلال أسبوع الموضة في باريس، أصبحت سلمى أبو ضيف من المفضّلات في عالم الموضة في عرض "ميو ميو" Miu Miu بفضل أسلوبها العصري. وفي حين تختار معظم الأمهات الحوامل البلوزات المنتفخة والسراويل الضيقة التي تعمل على تنحيف الجسم، خرجت أبو ضيف بإطلالة تكشف عن بطنها وكانت جريئة وجميلة في الوقت نفسه. تركت الممثلة قميصها الواسع مفتوح الأزرار وارتدت سترة رمادية مريحة وسترة زرقاء داكنة، وأكملت إطلالتها بتنورة واسعة على طراز تلميذات المدارس باللون الأزرق السماوي. وكان اللعب بالأشكال والأحجام رائعاً على الأم الحامل.بغض النظر عن المناسبة أو نوع جسمك، فإن اللون الأسود من الرأس إلى القدمين لا يخذلك أبداً، وسلمى أبو ضيف تعلم ذلك. أثناء رحلاتها، ظهرت النجمة على "إنستغرام" بإطلالة تشبه إلى حد كبير إطلالة فيلم Matrix، حيث ارتدت سترة كبيرة الحجم وبنطلوناً ضيقاً. ولإكمال الإطلالة، اختارت الأم الحامل حذاءً لامعاً يصل إلى الركبة ونظّارة شمسية من الأبنوس. وعلى مدار المساء، خلعت أبو ضيف طبقتها الإضافية لتكشف عن رقبة بدون أكمام تحتها.مع مرور أشهُر الحمل، لا تعود القطع الأساسية مثل الفستان المريح ضرورية. في خزانة ملابس سلمى أبو ضيف للأمومة، يأتي هذا الفستان المميز بلوحة كلاسيكية من الأسود والأبيض، مع زهور مجردة. يتميز الفستان بأكمام واسعة وتنورة تبدو كأنها واسعة قليلاً، وهو سيناسب كل مكان من وجبات الغداء قبل الولادة إلى العشاء الرسمي. (لها)