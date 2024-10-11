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فنون ومشاهير

أُصيب بالشلل بعد لدغة "ناموسة".. ابن شقيق إعلامية شهيرة يدخل في غيبوبة!

Lebanon 24
11-10-2024 | 14:17
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تعرض ابن شقيق الإعلامية الأردنية علا الفارس، لوعكة صحية خطيرة، دخل إثرها في غيبوبة وسط حيرة الأطباء وصدمتهم من صعوبة حلها.
 
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علا الفارس


واضطرت الإعلامية الأردنية للسفر إلى أميركا حيث تقيم عائلة شقيقها، من أجل مساندته في هذه المحنة، بالرغم من وصولها إلى الأشهر الأخيرة في حملها الثاني.

وكشفت الفارس عبر حسابها الخاص في سناب شات، تفاصيل ما تعرض له ابن شقيقها وقالت إنه تعرض إلى لدغة "ناموسة" وبعد أسبوع أصيب بحرارة ثم شلل ودخل في غيبوبة.

وبحسب الفارس، فإبن شقيقها الشاب الصغير أصيب بالحسد، فقبل تدهور حالته الصحية، كانت عائلته تتحدث عن ذكائه وإنجازاته، وتفوقه أمام أحد العائلات.

وأبدت الفارس تخوفها من أن تنجب طفلها الثاني في أميركا، وقالت إن كل تحضيراتها للإنجاب وأغراض طفلها الثاني موجودة في قطر. (البوابة)

فنون ومشاهير

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