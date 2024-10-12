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المرأة
بعد انتشار خبر طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم.. هذا ما قاله مدير أعمالها
Lebanon 24
12-10-2024
|
01:00
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بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم ترند محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أن هذه الشائعة لصفحة وهمية، تنتحل شخصية نانسي عجرم، وتستخدم صورها، وروجت هذه الصفحة للشائعة، التي انتشرت بشكل مكثف في الأيام الأخيرة.
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وتضمن المنشور المزيف: "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو".
من ناحية أخرى، نفى جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، كل الأخبار المتداولة حول انفصالها، وأن خبر الطلاق عارٍ من الصحة.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة نانسي عجرم وزوجها، لشائعة انفصالهما، وبالرغم من تكرر تلك الشائعات فإن الثنائي لم يعلنا عن أي مشاكل بينهما، ويفضلان تجاهل هذه الأخبار.(نواعم)
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