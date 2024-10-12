Advertisement

المرأة

بعد انتشار خبر طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم.. هذا ما قاله مدير أعمالها

Lebanon 24
12-10-2024 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1260936-638643058562097477.jpg
Doc-P-1260936-638643058562097477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد انتشار خبر انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، تصدر اسم الفنانة نانسي عجرم ترند محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن هذه الشائعة لصفحة وهمية، تنتحل شخصية نانسي عجرم، وتستخدم صورها، وروجت هذه الصفحة للشائعة، التي انتشرت بشكل مكثف في الأيام الأخيرة.
Advertisement

وتضمن المنشور المزيف: "أعلن عن انفصالي رسميا من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو".

من ناحية أخرى، نفى جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، كل الأخبار المتداولة حول انفصالها، وأن خبر الطلاق عارٍ من الصحة.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة نانسي عجرم وزوجها، لشائعة انفصالهما، وبالرغم من تكرر تلك الشائعات فإن الثنائي لم يعلنا عن أي مشاكل بينهما، ويفضلان تجاهل هذه الأخبار.(نواعم)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2024-10-11
14:17 | 2024-10-11
10:20 | 2024-10-11
08:08 | 2024-10-11
04:36 | 2024-10-11
23:56 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24