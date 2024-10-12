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المرأة
تتحوّل إلى "أم بديلة".. رزان جمال وديمة قندلفت تتآمران على قصي خولي!
Lebanon 24
12-10-2024
|
03:00
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يُشارك مجموعة من الفنانين السوريين واللبنانيين النجمين السوريين قصي خولي وديمة قندلفت، في بطولة مسلسلهما الجديد المقتبس عن الدراما التركية.
وعلمت "لها" أن "كاست العمل" ضم على لائحته أخيراً كلاً من ميلاد يوسف وحسن عويتي وجهاد سعد من سوريا، ورزان جمال ورندة كعدي من لبنان.
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ومن المتوّقع أن تمتد أحداث النسخة العربية الى 45 حلقة بدلاً من 90 في الأصل التركي "يوم كتابة قدري"، والمعروف أيضاً بعنوان "لعبة القدر".
ويخوض خولي من خلال العمل التلفزيوني الجديد تجربته الأولى في الدراما العربية المأخوذة عن التركية، أمام قندلفت التي سبق أن قدّمت بطولة مسلسل "ستيليتو" بشخصية "فلك معوض" في هذه الفئة من المسلسلات.
وتدور أحداث المسلسل التركي حول مشكلة "كهرمان" (أوزجان دينيز) ابن أسرة "يورخان"، وزوجته "ديفني" (بيغوم كوتوك يسارأوغل) في عدم الإنجاب مع ضغط العائلة عليهما بهذا الشأن، والطريقة التي تتبعها الزوجة للحصول على طفل وريث للأسرة، في إطار درامي.
وتبدأ الحبكة الدراميّة عندما تفكّر "ديفني" بإيجاد أي طريقة لإنجاب طفل، فتستشير حماتها "كيميت" (غول أونات) في هذا الشأن، ثم تتفقان على إيجاد أم بديلة تنجب طفلًا نيابةً عنها وعن زوجها الذي يقتنع بهذه الفكرة، ليبدأوا بعدها البحث عن أم بديلة مثاليّة، فتتوالى الأحداث تشويقاً حين يقع الاختيار على "إليف" (هاتيس سينديل)، وهي فتاة بسيطة يجبرها والدها على الزواج من رجل لأجل المال، ويتأزّم الموقف عندما تدافع عنها والدتها وتقتل أباها خطأً، مما يضطرهما للهرب إلى اسطنبول، إلا أنّ والدتها تدخل السجن وتصبح إليف وحيدة برفقة أختها الصغيرة... وتضطر "إليف" لقبول عرض "ديفني" و"كهرمان" بأن تصبح أمّاً بديلة مقابل الحصول على منزل ومبلغ من المال تعيل به نفسها وأسرتها، لكنّ المفاجأة أنّ "ديفني" لا يمكنها الإنجاب حتّى بهذه الطريقة، ولا يعلم بالأمر سوى حماتها "كيميت" التي تريد حفيداً بأيّ وسيلة، فتضطر للاتفاق مع الطبيب ليستخدم الحيوانات المنويّة الخاصّة بـ"كهرمان" وبويضة "إليف" سرّاً من دون علم أحد، ليعتقد الجميع أنّ "إليف" تحمل طفل "كهرمان" و"ديفني"، في خوف من أن يُكشف السرّ ويعلم "كهرمان" أنّ "إليف" هي الأم البيولوجيّة للطفل وليست "ديفني".
ومن المتوقع أن تقدّم ديمة قندلفت ورزان جمال شخصيتَي "ديفني" و"إليف" في العمل الأصلي، ويؤدي قصي خولي شخصية "كهرمان".(لها)
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