على الرغم من وجودها في الحبس.. دنيا بطمة تُعايد ابنتها بعيد ميلادها والأخيرة تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)

على الرغم من وجودها منذ نحو عام في السجن بسبب قضية "حمزة مون بيبي"، حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على معايدة ابنتها الصغيرة ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها الرابع، كما احتفلت شقيقاتها لها بحفل لطيف وثقتا تفاصيله على السوشيال ميديا.



ونشرت عائلة الفنانة المغربية صوراً ومقطع فيديو من المفاجأة اللطيفة التي تم اعدادها للطفلة الصغيرة في مدرستها وبين اصدقائها، وظهرت غزل وهي تمسك بيد شقيقتها وهي ترتدي فستاناً جميلاً لشخصية "فروزن" الكرتونية وتدخل بها إلى الصف، لتفاجأ بقالب حلوى من عدة طبقات على شكل قصر أميرات "ديزني".

وحرصت غزل على ترك صفها وحضور عيد ميلاد شقيقتها وقامت بوضع تاج مميّز على رأس الأخيرة مع وشاح باللون الوردي عليه عبارة "عيد ميلاد سعيد"، وتم الاحتفال بالطفلة الصغيرة بين أصدقائها في المدرسة وفي أجواء طفولية مميّزة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور والمقطع وأثنوا على دور غزل وطريقتها في التعامل مع شقيقتها الصغرى بحب ومسؤولية كما لو أنها والدتها، وعبر الكثير منهم عن تأثرهم بحركاتها وأسلوبها في مفاجأة شقيقتها واحتضانها ومراعاتها، متمنيين لهما أن تكونا في حضن والدتهما قريباً. وكذلك أثنى الجمهور على اهتمام شقيقات المغنية المغربية بالطفلتين ومحاولة التعويض عنهما في كل المناسبات.



وبالتزامن، نشرت ابتسام بطمة في وقت سابق منشوراً، عبر حساب دنيا على انستغرام، عبارة عن معايدة من الأخيرة لابنتها ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها، جاء فيه: "هذا الكلام من عند ماما دنيا: كل عام وأنت بألف خير يا ابنتي الجميلة، حفظك الله لي، وإن شاء الله أراك في أعلى المراتب وتكوني ناجحة في حياتك. عندما أعود، سنحتفل معا بعيد ميلادك وعيد ميلاد غزل". (لها)









