Advertisement

المرأة

على الرغم من وجودها في الحبس.. دنيا بطمة تُعايد ابنتها بعيد ميلادها والأخيرة تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1261064-638643306566709575.jpg
Doc-P-1261064-638643306566709575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
على الرغم من وجودها منذ نحو عام في السجن بسبب قضية "حمزة مون بيبي"، حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على معايدة ابنتها الصغيرة ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها الرابع، كما احتفلت شقيقاتها لها بحفل لطيف وثقتا تفاصيله على السوشيال ميديا.

ونشرت عائلة الفنانة المغربية صوراً ومقطع فيديو من المفاجأة اللطيفة التي تم اعدادها للطفلة الصغيرة في مدرستها وبين اصدقائها، وظهرت غزل وهي تمسك بيد شقيقتها وهي ترتدي فستاناً جميلاً لشخصية "فروزن" الكرتونية وتدخل بها إلى الصف، لتفاجأ بقالب حلوى من عدة طبقات على شكل قصر أميرات "ديزني".
 
 
Advertisement
 
وحرصت غزل على ترك صفها وحضور عيد ميلاد شقيقتها وقامت بوضع تاج مميّز على رأس الأخيرة مع وشاح باللون الوردي عليه عبارة "عيد ميلاد سعيد"، وتم الاحتفال بالطفلة الصغيرة بين أصدقائها في المدرسة وفي أجواء طفولية مميّزة.
 
 
 
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور والمقطع وأثنوا على دور غزل وطريقتها في التعامل مع شقيقتها الصغرى بحب ومسؤولية كما لو أنها والدتها، وعبر الكثير منهم عن تأثرهم بحركاتها وأسلوبها في مفاجأة شقيقتها واحتضانها ومراعاتها، متمنيين لهما أن تكونا في حضن والدتهما قريباً. وكذلك أثنى الجمهور على اهتمام شقيقات المغنية المغربية بالطفلتين ومحاولة التعويض عنهما في كل المناسبات.

وبالتزامن، نشرت ابتسام بطمة في وقت سابق منشوراً، عبر حساب دنيا على انستغرام، عبارة عن معايدة من الأخيرة لابنتها ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها، جاء فيه: "هذا الكلام من عند ماما دنيا: كل عام وأنت بألف خير يا ابنتي الجميلة، حفظك الله لي، وإن شاء الله أراك في أعلى المراتب وتكوني ناجحة في حياتك. عندما أعود، سنحتفل معا بعيد ميلادك وعيد ميلاد غزل". (لها)




Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:30 | 2024-10-12
03:00 | 2024-10-12
01:00 | 2024-10-12
23:00 | 2024-10-11
14:17 | 2024-10-11
10:20 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24