أكثر من نصف مليون حبة "شواروفسكي" تزيّن تصاميم نيكي ميناج.. مصمم أزياء لبناني يكشف (صور)

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وكشف المصمم اللبناني جان بيار خوري في حديث مع موقع "فوشيا"، كواليس المشروع من ناحية الأقمشة والألوان.قال مصمم الأزياء اللبناني جان بيار خوري، أنه تم التواصل معه من قبل ماهر جريدي، الستايلست الخاص بالنجمة بخصوص هذا الموضوع.وأضاف خوري، أن التصاميم كانت عبارة عن بدلات للجسم لتمنح الفنانة الراحة خلال الرقص على المسرح، وجمعت بين التقنيات الحديثة في صناعة الأزياء والترندات العالمية.في سؤال حول التصاميم، أوضح المصمم اللبناني أنه صمم لنيكي ميناج أربع قطع ارتدت ثلاث منها، وقد حضرت فيها الألوان القوية كالأحمر وتدرجاته، كما طغت عليها أقمشة التول.وأضاف جان بيار أن القطع كانت مغطاة بالفضة ورُصِّعت غالبيتها بحبات "شواروفسكي"، لافتًا إلى أنه استخدم أكثر من نصف مليون حبة "شواروفسكي" في القطع الأربع.وأشار جان بيار خوري إلى أن العمل باستخدام "شواروفسكي" دقيق، وأن تنفيذ التصاميم استغرق نحو 6 أشهر.على الرغم من أن هذا التعاون هو الأول للمصمم جان بيار مع نيكي ميناج، فإنه سبق أن ارتدت نجمات عالميات من تصاميمه، مثل: هالي بيلي، وليزو، وماري جي بلايج، وغيرهن.وفي رده على سؤال حول الفرق بالتصميم بين نجمات عربيات وعالميات، قال مصمم الأزياء، إن الفرق يكمن بالإبداع، نظرًا إلى كون النجمات العالميات، لا يتوقفن عند الكثير من التفاصيل.وأضاف أن تصاميم نيكي ميناج كانت استعراضية، ووضع فيها لمسة شرقية، لافتًا إلى أنه حاول إضافة تغيير طفيف على إطلالتها لكن مع إبقاء الجرأة التي تُعرف النجمة بها.كما كشف المصمم جان بيار خوري أن العمل مع نجمة شهيرة، مثل: نيكي ميناج فتح له الكثير من الأبواب للتعاون مع نجمات أجنبيات، معلنًا أنه تلقى اتصالات عدة لتصميم إطلالات جديدة.وأضاف المصمم اللبناني أنه يواصل العمل مع الفنانة ياسمين صبري التي ستطل قريبًا بلوك من لمسته، الذي من المتوقع أن يحمل تغيرًا بعد سلسلة تعاون بينه وبينها.وأكد خوري وجود مشاريع أخرى مع نجمات عدة، منهن: أصالة نصري، وأحلام، سيعلن عنها قريبًا.وفي سؤال عن مجموعته الجديدة، رد خوري بأنه قد أجّل طرح مجموعته الجديدة مرات عدة، إلا أنه توقع أن تكون في الأسواق خلال شهر تقريبًا. (فوشيا)